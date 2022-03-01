Гаага зайнялася злочинами РФ: розпочато розслідування нападу на Україну

Суд у Гаазі зайнявся розслідуванням злочинів РФ в Україні / bbc.com

У Гаазькому Міжнародному кримінальному суді відкрито провадження у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала проти України.

Ініціатором виступив прокурор Гаазького Міжнародного кримінального суда Карім Хан, йдеться в повідомленні на сайті судової інстанції.

Він почав розслідування проти посадових осіб Російської Федерації, які вчинили злочин проти людства, вторгнувшись в Україну.

"Є достатні аргументи вважати, що в Україні були здійснені як, ймовірно, військові злочини, так і злочини проти людства", – сказав він.

В першу чергу в Гаазі доручили зайнятися збереженням всіх доказів проти РФ.

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"Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію в мій офіс. Але я двічі скористався своїми прерогативами", - додав Хан.

Прокурор Гаазького Міжнародного кримінального суд Карім Хан / icc-cpi.int

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.