Гаага зайнялася злочинами РФ: розпочато розслідування нападу на Україну

Ініційовано розслідування проти посадових осіб РФ, які вчинили злочин проти людства.
У Гаазькому Міжнародному кримінальному суді відкрито провадження у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала проти України.
Ініціатором виступив прокурор Гаазького Міжнародного кримінального суда Карім Хан, йдеться в повідомленні на сайті судової інстанції.
Він почав розслідування проти посадових осіб Російської Федерації, які вчинили злочин проти людства, вторгнувшись в Україну.
"Є достатні аргументи вважати, що в Україні були здійснені як, ймовірно, військові злочини, так і злочини проти людства", – сказав він.
В першу чергу в Гаазі доручили зайнятися збереженням всіх доказів проти РФ.
"Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію в мій офіс. Але я двічі скористався своїми прерогативами", - додав Хан.
Війна РФ проти України
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.