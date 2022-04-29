Ексочільник "Газпромбанку" та ексменеджер "Газпрому" втік з РФ і проситься воювати за Україну/ Скрін з відео

Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв переїхав до України, і тепер хоче зі зброєю в руках захищати українські землі від росіян.

Чоловік народився в Охтирці на Сумщині. Каже, що пообіцяв собі: якщо війна прийде в його рідне місто, він піде захищати рідну землю. Про це елітний втікач з РФ розповів журналістам ТСН.

"У 2014 році я дав собі обіцянку, що якщо російські танки прийдуть у моє рідне місто, в Охтирку, я піду з ними воювати", – запевняє він.

Колишній менеджер "Газпрому" та ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв поїхав навчатися до Москви ще за радянських часів. Він ніколи не мав громадянства України. Проте каже, що зв’язку з рідними землями не втратив, і з "Газпрому" його звільнили якраз через підтримку Майдану.

Після звільнення з "Газпрому" він почав працювати у "Газпромбанку". Проте коли почалася широкомасштабна війна Росії проти України і окупанти почали рівняти із землею його рідну Охтирку, Волобуєв не витримав і переїхав до України, щоб захищати її. Він розповідає, що його батько через обстріли з боку росіян місяць жив у підвалі.

За словами Волобуєва, його вразила людяність українців. На відміну від росіян, вони не кидають у бій усіх підряд "як гарматне м'ясо". Тому втікача з РФ не взяли навіть у тероборону – сказали, що непідготовлений і має більше шансів постраждати.

"Здавалося б, одним російським більше, одним менше. Але кажуть – "його вб'ють одразу". Розумієте, яка різниця. Моя мрія – залишитися тут назавжди. До перемоги і назавжди. Я готовий жити, де завгодно, займатися, чим завгодно. Навіть, якщо просто мені мітлу дадуть у руки, я вважатиму, що я недаремно сюди приїхав", – зазначає ексменеджер "Газпрому".

Таємничі смерті газових королів РФ – Волобуєв озвучив версії

За словами Волобуєва, він не єдиний, хто звільнився з "Газпромбанку" через розв’язану Росією війну проти України.

Також ексменеджер "Газпрому" прокоментував дивні смерті газових королів в РФ. 18 квітня у Москві знайшли мертвими всю сім'ю першого віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. За офіційною версією, він через ревнощі застрелив дружину, потім вбив доньку і повісився. Проте Волобуєв у таку версію не вірить.

"Він міг відповідати за приватбанкінг – це послуги VIP-клієнтам "Газпромбанку", а це доступ до рахунків. Тобто, він знав, у кого скільки грошей у банку лежить. Це – заткнути рота. Він міг щось знати і хотів розповісти, а йому не дали", – каже колишній колега загиблого.

читайте такожГазпром підтвердив повне припинення поставок газу до ПольщіПідозрілою він називає і смерть колишнього топ-менеджера російської газовидобувної компанії "Новатек" Сергія Протосені, якого знайшли мертвим поруч з тілами його дружини і доньки на віллі в Іспанії 21 квітня. Офіційна версія, знову ж таки, каже, що Протосеня нібито вбив дружину і доньку, а сам повісився.

Волобуєв зазначає, що йому не відомо, чи могли ці два газові посадовці бути небезпечними російському режиму. Проте здається логічною версія, що вони могли знати про підкуп Кремлем деяких європейських політиків.

Та за словами колишнього газмпромівця, підкуп політиків – це не основне. Він зазначає, що німецький бізнес глибоко вкорінився в РФ і може також тиснути на уряд у Берліні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що битва за Донбас для Росії залишається основною, тому армія РФ перекидає на головний стратегічний напрямок основні зусилля. Окупанти зосереджуються на тому, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Найважчі бої відбуваються біля двох населених пунктів – Лисичанська і Сєверодонецька.

Раніше військовий експерт зазначав, що Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу. Ресурси Росії уже на межі, натомість держави-партнери надають Україні все більше зброї для захисту від РФ. Це вплине на фінал війни.

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