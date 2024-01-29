УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

Андрій Ганчук
29 січня 2024, 18:12
Європейський Союз готовий посилити співпрацю з Україною і допомогти офіційному Києву провести реформи, які слід реалізувати для інтеграції до блоку.
Україна, ЄС
Україні потрібно виконати всі реформи, щоб вступити до ЄС, - віцепрезидент Європарламенту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україні для вступу до Євросоюзу потрібно виконати всі вимоги блоку, тому не можна говорити про прискорену євроінтеграцію Києва. Процес займе стільки часу, скільки знадобиться. Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Ян-Крістоф Етьєн.

В інтерв'ю Nordwest-Zeitung він розповів про те, що Україна повинна нарівні з іншими країнами-кандидатами виконати всі умови для європейської інтеграції. Причому процес має зайняти "стільки часу, скільки знадобиться", а про "прискорений вступ" не йдеться.

Які умови висувають у Європарламенті

За словами Етьєна, Україні для вступу до ЄС слід врегулювати правові питання і ліквідувати корупцію, "з якою в країні проблеми".

відео дня

"Тому жодного якнайшвидшого прийняття України до ЄС не може бути", - сказав Ян-Крістоф Етьєн і підкреслив, що Брюссель готовий посилити допомогу Києву для прискорення процесу проведення реформ, які потрібні для вступу до блоку.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок перемовин із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Євросоюз схвалить початок перемовин про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Вступ України до Євросоюзу обійдеться у 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися до ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз Європарламент Вступ України до Євросоюзу
Реклама

Головне за день

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:19 Україна
"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:38 Політика
У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:25

Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

19:19

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:10

Сусідам необхідно домовлятисьПогляд

19:07

Місячний календар на 30 січня: що краще відкласти цього дня

18:54

Небезпечна витівка: Аффлек прогулявся одразу і з Лопес, і з колишньою дружиною

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
18:42

Інформаційна атака на BROCARD є черговою спробою витіснити компанію з ринку – заява компанії официально

18:38

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:28

"Поводилася агресивно": відому співачку зняли п'яною в дим після концертуВідео

18:26

Брітні Спірс вибачилася перед Тімберлейком за дуже відверті мемуариВідео

Реклама
18:16

Що Росія може показати у війні із Заходом: Яременко оцінив потужності ворогаВідео

18:12

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:01

Китайський гороскоп на лютий: що готують зірки в останній місяць зими

18:00

Геніально просто: як розігріти в мікрохвильовці одразу дві тарілки

17:57

"Знадобляться роки": у FT зробили прогноз про виробництво снарядів для України

17:38

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

17:32

Загадка для найкмітливіших: потрібно за 6 секунд знайти помилку на картинці

17:24

Цілунки і танці: Феріт і Сейран із серіалу "Зимородок" підігріли чутки про романВідео

17:14

У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

17:13

Як зрозуміти що людина бреше: прості способи вивести брехуна на чисту воду

16:57

РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

Реклама
16:55

Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

16:49

Чому 30 січня не можна підмітати: важливі прикмети та заборони дня

16:45

Це не просто так: чому губки для миття посуду продають різнокольоровими

16:30

"Зверніться до фахівця": лікарка назвала 4 запахи тіла, які не можна ігноруватиВідео

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:26

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

Реклама
14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти