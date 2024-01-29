У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

Європейський Союз готовий посилити співпрацю з Україною і допомогти офіційному Києву провести реформи, які слід реалізувати для інтеграції до блоку.

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Україні потрібно виконати всі реформи, щоб вступити до ЄС, - віцепрезидент Європарламенту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україні для вступу до Євросоюзу потрібно виконати всі вимоги блоку, тому не можна говорити про прискорену євроінтеграцію Києва. Процес займе стільки часу, скільки знадобиться. Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Ян-Крістоф Етьєн.

В інтерв'ю Nordwest-Zeitung він розповів про те, що Україна повинна нарівні з іншими країнами-кандидатами виконати всі умови для європейської інтеграції. Причому процес має зайняти "стільки часу, скільки знадобиться", а про "прискорений вступ" не йдеться.

Які умови висувають у Європарламенті

За словами Етьєна, Україні для вступу до ЄС слід врегулювати правові питання і ліквідувати корупцію, "з якою в країні проблеми".

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"Тому жодного якнайшвидшого прийняття України до ЄС не може бути", - сказав Ян-Крістоф Етьєн і підкреслив, що Брюссель готовий посилити допомогу Києву для прискорення процесу проведення реформ, які потрібні для вступу до блоку.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок перемовин із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Євросоюз схвалить початок перемовин про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Вступ України до Євросоюзу обійдеться у 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися до ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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