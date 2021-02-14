У Європі пояснили, чому потрібно змусити Німеччину відмовитися від Північного потоку-2

Реалізація Північного потоку-2 зробить Європу залежною від російського газу - шведський депутат / Reuters

Швеції слід вжити заходів щодо тиску на Німеччину з метою відмови Берліна від будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Такі заходи повинні бути здійснені у відповідь на дії Росії щодо опозиційного політика Олексія Навального і висилку шведських, польських і німецьких дипломатів, заявив депутат шведського парламенту Бйорн Седер, повідомляє RT.

У своєму запиті до глави МЗС Швеції Анн Лінде представник партії Шведські демократи вказав, що російський газопровід СП-2 несе загрозу європейській політиці безпеки – в результаті його запуску Європа стане залежною від палива з Росії.

"Російський газопровід "Північний потік-2", що йде до Німеччини, – це загроза політиці безпеки, притому що він робить Європу залежною від російського газу", - сказав Седер.

Однак він також додав, що в боротьбі з російським енергетичним проектом існують складнощі, тому що Берлін наразі налаштований на завершення будівництва Північного потоку-2.Читайте такжеУ Кабміні ФРН пояснили, чому Берлін не може відмовитися від Північного потоку-2

"Німеччина наразі відмовляється зупиняти будівництво газопроводу", - підкреслив шведський політик.

Нагадаємо, 5 лютого Міністерство закордонних справ Росії прийняло рішення щодо видворення з території РФ дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини. Співробітників дипломатичних представництв звинуватили в участі в несанкціонованих акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

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