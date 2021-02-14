У Європі пояснили, чому потрібно змусити Німеччину відмовитися від Північного потоку-2

У Швеції закликали Німеччину задуматися про наслідки реалізації газопроводу СП-2.
Швеції слід вжити заходів щодо тиску на Німеччину з метою відмови Берліна від будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Такі заходи повинні бути здійснені у відповідь на дії Росії щодо опозиційного політика Олексія Навального і висилку шведських, польських і німецьких дипломатів, заявив депутат шведського парламенту Бйорн Седер, повідомляє RT.
У своєму запиті до глави МЗС Швеції Анн Лінде представник партії Шведські демократи вказав, що російський газопровід СП-2 несе загрозу європейській політиці безпеки – в результаті його запуску Європа стане залежною від палива з Росії.
"Російський газопровід "Північний потік-2", що йде до Німеччини, – це загроза політиці безпеки, притому що він робить Європу залежною від російського газу", - сказав Седер.
Однак він також додав, що в боротьбі з російським енергетичним проектом існують складнощі, тому що Берлін наразі налаштований на завершення будівництва Північного потоку-2.Читайте такжеУ Кабміні ФРН пояснили, чому Берлін не може відмовитися від Північного потоку-2
"Німеччина наразі відмовляється зупиняти будівництво газопроводу", - підкреслив шведський політик.
Нагадаємо, 5 лютого Міністерство закордонних справ Росії прийняло рішення щодо видворення з території РФ дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини. Співробітників дипломатичних представництв звинуватили в участі в несанкціонованих акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.
Північний потік-2 новини
- Добудова Північного потоку-2 у данських територіальних водах повинна була стартувати 15 січня, проте роботи з трубоукладання були поставлені на паузу через технічні проблеми. У Росії припустили, що добудова припинена через відсутність сертифікації у судна Академік Черський. Норвезька компанія DNV GL вирішила вийти з проекту і відмовилася сертифікувати трубоукладач.
- США 19 січня впровадили нові санкції щодо проекту Північний потік-2. Цього разу обмеження запустили проти трубоукладача Фортуна, задіяного в будівництві газопроводу, і компанії-власника судна.
- Однак 6 лютого у Nord Stream AG зробили заяву про початок робіт щодо завершення будівництва СП-2 у Данії, причому труби почало укладати судно Фортуна, проти якого впровадили санкції американці. Після прокладання декількох сотень метрів трубопроводу роботи були зупинені через негоду.
- 13 лютого у Держдепі США заявили, що на Північний потік-2 очікують нові санкції у тому випадку, якщо Вашингтон зафіксує процес добудови газопроводу або його сертифікації.