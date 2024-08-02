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В ЄС різко відповіли на паніку Угорщини та Словаччини через російську нафту - FT

Анна Косик
2 серпня 2024, 20:53
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Представник Єврокомісії розповів, що дві країни мають достатню кількість поставок нафти, навіть попри рішення України зупинити транзит російського "Лукойлу".
Еврокомисия, Орбан и Фицо
В Єврокомісії не вважають критичним припинення постачання нафти російського "Лукойлу" / Колаж: Главред, фото: flickr, European Commission

Угорщину та Словаччину закликають зменшити свою залежність від постачання нафти з країни-агресора Росії, адже є альтернативні джерела. Як повідомляє Financial Times, про це у листі для Будапешта і Братислави написав віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Він наголосив на необхідності проведення диверсифікації країнами, шляхом відмови від російського викопного палива. Окрім того в Угорщині та Словаччині наразі достатньо поставок нафти, тому термінові консультації з Єврокомісією за участі України не знадобилися.

Домбровскіс повідомив, що Угорщина та Словаччина має можливість використовувати у якості альтернативи трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії.

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"Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини альтернативними трубопроводами, такими як трубопровід JANAF Adriatic", - додав представник Єврокомісії.

Про те, чому Угорщина та Словаччина ще не вивчила альтернативних варіантів, за словами Домбровскіса, задумалися і більшість представників країн ЄС під час зустрічі минулого тижня.

Єврокомісар з торгівлі також зауважив, що енергетична компанія Угорщини MOL визнала те, що "Лукойл" не є власником нафти, що надходить через нафтопровід "Дружба". Це означає, що санкції зі сторони Києва не могли торкнутися транзиту в Угорщину.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Зупинення Києвом транзиту нафти російської компанії "Лукойл"

Нещодавно Україна припинила транзит нафти з РФ у Словаччину та Угорщину. Після чого країни почали погрожувати Україні "заходами" у відповідь.

Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії за консультацією через припинення Україною транзиту російських нафтопродуктів підсанкційного "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пригрозив Києву арбітражем, якщо питання не вирішиться найближчим часом.

Хоча у Європейській комісії продовжують з'ясовувати ситуацію з постачанням нафти до двох країн-членів Угорщини і Словаччини після того, як Україна вирішила припинити транзит нафти "Лукойлу", однак наразі жодного негативного впливу цього рішення не бачать.

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