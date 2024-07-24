Словаччина "вибухнула" погрозами у бік України через нафту РФ: "Дуже ризикують"

Словаччина услід за Угорщиною почала погрожувати Україні "заходами" у відповідь на призупинення транспортування нафти "Лукойла" через трубопровід "Дружба".
У коментарі журналістам президент Словаччини Петер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк заявили, що українці "дуже ризикують".
Пеллегріні, своєю чергою, допустив, що у разі продовження блокади Словаччина вдасться до крайніх заходів.
Він нагадав, що Словаччина допомогла Україні з реверсом газу і допомагає їй з поставками електроенергії.
"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - відповів Пеллегріні.
Президент додав, що Словаччина, мовляв, на таке не заслуговує з боку Києва.
"Дії України були безвідповідальними", - сказав він.
Нафта РФ через "Дружбу" - що відомо
У червні 2024 року Україна посилила санкції проти російського "Лукойла", через що припинилося постачання нафти через трубопровід "Дружба" в Словаччину та Угорщину.
Напередодні Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії за консультацією. Якщо питання не буде вирішено, воно може перерости в арбітраж, що може вплинути на угоди між ЄС та Україною.
Своєю чергою, словацький премʼєр Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням поставок дизпального, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто - продовженням блокування виділення коштів ЄС на закупівлю зброї ЗСУ.
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