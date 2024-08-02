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Загрози немає: ЄС відповів Угорщині та Словаччині щодо санкції проти "Лукойлу"

Анна Косик
2 серпня 2024, 05:03
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Зараз в ЄС не бачать впливу рішення України зупинити транзит російського "Лукойлу" до Угорщини і Словаччини на обсяги постачання нафти.
ЕС заседание, трубопровод
Попередньо ЄС узгодив, що термінових консультацій щодо припинення транзиту нафти до двох країн-членів не потрібно / Колаж: Главред, фото: flickr

У Європейській комісії продовжують з'ясовувати ситуацію з постачанням нафти до двох країн-членів Угорщини і Словаччини після того, як Україна вирішила припинити транзит нафти "Лукойлу", що належить представникам країни-агресора РФ.

За словами речника Єврокомісії Балаша Ужварі на брифінгу, на даному етапі жодного негативного впливу цього рішення не бачать. Відповідні служби вже контактували з урядами трьох країн для з'ясування обставин.

"З інформації, яка зараз є у нашому розпорядженні, та відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", – пояснив Ужварі.

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За його словами, Європейська комісія ще чекає на детальніші пояснення від Будапешта і Братислави, щоб їхні висновки підтвердились. Окрім цього відповідні служби попередньо дійшли до висновку, що термінові консультації зараз не є гарантованими, адже нагального ризику для безпеки постачання ця справа не має.

Що таке Європейська комісія?

Європейська комісія (або скорочено Єврокомісія) — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу, пише Вікіпедія.

Блокування транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини

Нагадаємо, Україна припинила транзит нафти з РФ у Словаччину та Угорщину після ухваленого в червні на Раді національної безпеки і оборони України рішення щодо запровадження санкцій проти російського "Лукойлу".

Словаччина та Угорщина почали погрожувати Україні "заходами" у відповідь на призупинення транспортування нафти "Лукойла" через трубопровід "Дружба".

Згодом дві країни звернулися до Єврокомісії за консультацією через припинення Україною транзиту російських нафтопродуктів підсанкційного "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пригрозив Києву арбітражем, якщо питання не вирішиться найближчим часом.

В свою чергу Україна наполягає на необхідності відмови від нафти з Росії і навела Словаччині низку аргументів щодо ситуації, пов'язаної з блокуванням Києвом постачань російської нафти через нафтопровід Дружба. Очікується, що Київ і Братислава знайдуть взаємовигідні рішення.

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