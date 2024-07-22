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Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС

Яна Ставська
22 липня 2024, 17:45
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Цей крок нібито порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, упевнений Сіярто.
Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС
Угорщина повернулася до погроз / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, x.com/zoltanspox

Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії за консультацією через припинення Україною транзиту російських нафтопродуктів підсанкційного "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пригрозив Києву арбітражем, якщо питання не вирішиться найближчим часом.

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі в понеділок, 22 липня. Сіярто стверджував, що Україна нібито поставила під загрозу енергобезпеку двох членів ЄС.

"Ми повідомили владі України, що це було незрозуміле, неприйнятне і недружнє рішення... вони продемонстрували деяку готовність виправити ситуацію, але ці зусилля були якимось чином перервані на півдорозі", - сказав він.

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Сійярто, чия країна виступає проти євроінтеграції України, для чогось згадав, що Київ прагне стати частиною Євросоюзу.

"Дивно, що країна, яка прагне до інтеграції в ЄС, серйозно ставить під загрозу енергопостачання двох держав-членів. Ми працюємо над пошуком рішення, хоча ми не є причиною проблеми; Україна повинна вирішити її, і я щиро сподіваюся, що вони скоро це зроблять", - додав міністр.

Сіярто згадав, що цей крок порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, яка забороняє переривання транзиту енергоносіїв.

Угорщина і Словаччина спільно звернулися до Європейської комісії з проханням розпочати процес консультацій. Якщо питання не буде вирішено, воно може перерости в арбітраж, що може вплинути на угоди між ЄС та Україною. Також Угорщина вимагатиме від ЄС не виконувати зобов'язання за угодою про асоціацію (наприклад, надаючи звільнення від мит).

Словаччина погрожує Україні припинити постачання дизпалива

Постачання дизельного палива в Україну зі Словаччини припиниться, якщо Київ продовжить блокувати транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба". Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав у розмові з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише 22 липня Bloomberg.

Фіцо зазначив, що Словаччина забезпечує близько 10% усього імпорту дизельного пального в Україну. Ситуація з припиненням постачань нафти в країну - це "ще один приклад безглуздих санкцій, які не завдають шкоди РФ, але насамперед зачіпають деякі держави - члени ЄС, що неприйнятно", сказав словацький прем'єр.

Зупинка транзиту нафти РФ в Угорщину і Словаччину - головне

У червні 2024 року Україна посилила санкції проти російського "Лукойла", через що припинилося постачання нафти через трубопровід "Дружба" в Словаччину та Угорщину.

Уряди цих двох країн активно підтримують путінський режим і весь час роблять корисні Кремлю вкиди з приводу "перемир'я" на умовах Кремля.

Хоча постачання інших енергоресурсів із Росії до Словаччини тривало, Братиславський НПЗ все ще сильно залежить від російської нафти - на 2/3. Уряд Фіцо шукав рішення.

Угорщина ж заявляла, що шукає "юридичні" шляхи вирішення ситуації.

Хто такий Петер Сійярто?

Петер Сійярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978 року, Комаром) - угорський консервативний політик, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002 року, пише Вікіпедія.

28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України через прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

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