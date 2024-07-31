Україна обрубала Словаччині нафту з РФ: Шмигаль назвав Фіцо жорсткі аргументи Києва

Загрози Україні, яка веде оборонну війну з країною-агресоркою Російською Федерацією - це сумнівний шлях, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Україна і Словаччина знайдуть взаємовигідні рішення - Шмигаль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна наполягає на необхідності відмови від нафти з Росії і навела Словаччині низку аргументів щодо ситуації, пов'язаної з блокуванням Києвом постачань російської нафти через нафтопровід Дружба. Очікується, що Київ і Братислава знайдуть взаємовигідні рішення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що протягом останніх декількох тижнів проводив перемовини з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорювали питання енергетичної безпеки. Київ пояснював Братиславі, чому було припинено транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини.

"Росія та енергобезпека - несумісні"

Шмигаль акцентував увагу на тому, що транзит зберігався за умови пошуку країнами альтернативних каналів постачання нафти. Більшість держав ЄС розуміють небезпеку залежності від Росії і шукають інші рішення.

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"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Тому що Росія та енергетична безпека - не сумісні речі. Усі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розвивати альтернативні канали постачання. Більшість - розвиває", - сказав український прем'єр.

"Санкції - не предмет обговорення".

Глава уряду України зазначив, що Київ - надійний транзитер і виконує Угоду про асоціацію з ЄС. Українські санкції не становлять загрози європейцям.

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їхнє скасування не є предметом обговорення. Тому маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - додав Шмигаль.

Що таке нафтопровід Дружба? Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР. Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії. З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

"Погрози Україні - сумнівний шлях"

"Словаччина - наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу чи погроз. Тому що погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях.

Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж і політичні ультиматуми", - звернув увагу Шмигаль.

Також Денис Шмигаль наголосив, що в жовтні має відбутися міжурядова зустріч із Фіцо та словацькими представниками, у рамках якої буде продовжено конструктивний діалог, і висловив упевненість в успішному пошуку взаємовигідних для Києва та Братислави рішень.

Україна перекрила Словаччині та Угорщині транзит нафти з Росії - що про це відомо:

Україна припинила транзит нафти з РФ у Словаччину та Угорщину після ухваленого в червні на Раді національної безпеки і оборони України рішення щодо запровадження санкцій проти російського "Лукойлу". Нафта йшла через південну частину нафтопроводу "Дружба", який проходить, зокрема, і українською територією.

Угорщина і Словаччина "пригрозили" Україні арбітражем і зривом угод з ЄС. У Братиславі заявили, що можуть припинити постачання українській державі дизельного палива.

Словаччина "вибухнула" погрозами в бік України: президент Словаччини Петер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Калиняк сказали, що українці, мовляв, дуже ризикують. Пеллегріні припустив нібито крайні заходи щодо Києва.

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