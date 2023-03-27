В ЄС пригрозили Лукашенку наслідками за ядерну авантюру Путіна

На питання, якими можуть бути відповідні санкції Євросоюзу, він сказав: "Якщо це трапиться - будуть наслідки".

Ядерні загрози Путіна / pixabay

У Європейському Союзі очікують реакції режиму Лукашенка на ініціативу Росії щодо розміщення в Білорусі ядерної зброї.

Як заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, якщо Мінськ підтвердить ці наміри Путіна, то це "не залишиться без уваги".

"На цій стадії дуже важливо відкинути це оголошення (Путіна - Ред.) і бачити, що саме скаже про це білоруська сторона, режим Лукашенка, який, до речі, вже є співучасником цієї жорстокої агресії. Це (розміщення ядерної зброї в Білорусі - ред.) могло б означати ескалацію, загрозу для європейської безпеки, яка не залишиться без відповіді з боку країн-членів", - попередив Петер Стано.

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На питання, якими можуть бути відповідні санкції Євросоюзу, він сказав: "Якщо це трапиться - будуть наслідки".

"Якщо це (розміщення зброї - ред.) дійсно відбудеться, це буде пряма загроза для європейської безпеки. Але ми поки не бачили жодного підтвердження з білоруської сторони про те, що такий крок у порядку денному або вже відбувається", - зазначив Петер Стано.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

Кремлівський диктатор стверджує, що "приводом послужила заява заступника Міністра оборони Великобританії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

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