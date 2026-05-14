Скасування виплат та повернення в Україну: що чекає на біженців в ЄС

Деякі країни підготували ряд змін для українських біженців.

https://glavred.net/analytics/otmena-vyplat-i-vozvrashchenie-v-ukrainu-chto-zhdet-bezhencev-v-es-10764608.html Посилання скопійоване

Зміни для біженців в ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можуть українці розраховувати на продовження тимчасового захисту в ЄС

Яка країна планує змінити умови перебування українських біженців

Де та коли українці можуть залишитися без соцвиплат

Згідно з даними Євростату, станом на кінець березня 2026 року 4,33 мільйона українських біженців мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, але у порівнянні з кінцем лютого 2026 року українців стало менше на 68 980 осіб.

Главред вирішив розібратися, чи продовжить ЄС захист українських біженців та які зміни можуть відбутися.

відео дня

Чи продовжить Євросоюз захист для українських біженців

Спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв’ю DW заявила, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2028 року.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

"На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному - ще на один рік", - наголосила вона.

Йоганссон додала, що рішення зумовлено тим, що війна триває, й мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.

Водночас, на її думку, українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

Ситуація з біженцями в Європі / Інфографіка Главред

Де готують зміни для українських біженців

Прем’єр-міністр Чехії Анджей Бабіш заявив, що країна планує змінити умови перебування українських біженців, передає Czechia Online.

Зазначається, що уряд Чехії готує пакет нововведень, який передбачає скасування окремих пільг, переведення українців на загальну систему соцдопомоги, обов’язковий техогляд авто з українськими номерами та посилення контролю за проживанням і працевлаштуванням.

За даними видання, уряд планує завершити затвердження змін до кінця травня 2026 року. Ключовий принцип нових правил, за словами прем’єра, - відсутність окремих переваг або спеціальних умов для українських біженців порівняно з громадянами Чехії.

Зокрема, однією з головних змін має стати перегляд системи соціальної підтримки. Українські біженці отримуватимуть допомогу за загальними правилами, які діють для громадян Чехії.

Також інспектори контролюватимуть наявність чинного медичного страхування та умови роботи. Окрему увагу хочуть приділити виявленню нелегального працевлаштування та тіньової зайнятості.

Виплати для біженців за повернення в Україну

Як пише The Times, уряд Ірландії розробляє нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну після завершення дії тимчасового захисту.

Відомо, що основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду з Ірландії. Програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час після завершення дії європейської директиви про тимчасовий захист.

Водночас в уряді наголошують, що реалізація плану залежатиме від безпекової ситуації в Україні та початку масштабного відновлення країни.

За інформацією джерел видання, українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні.

Крім того, Ірландія бере участь в обговоренні загальноєвропейського механізму добровільного повернення українців, який можуть запустити вже цього року у тестовому форматі. Очікується, що повноцінна програма ЄС почне діяти до березня 2027 року.

Причини депортації українців з країн ЄС / Інфографіка: Главред

Уряд хоче отримати дані про українців, які виїхали в ЄС

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів, що Кабінет міністрів прагне, аби громадяни України добровільно повернулися з Європейського Союзу додому. Водночас, в уряді хочуть володіти інформацією про тих українців, які в Євросоюзі мають тимчасовий захист.

За його словами, для України важливо уникнути правової невизначеності та фрагментації підходів щодо українців, які вимушено перебувають у країнах Євросоюзу через війну.

"Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил. Тому люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для подальшого перебування у ЄС до моменту, поки не будуть забезпечені умови для повернення", - підкреслив він.

У цьому контексті міністр наголосив на важливості отримання даних щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

Чому українці відмовляються від тимчасового захисту в ЄС

Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу заявив, що в Європі зараз змінюється загальний тренд.

"Якщо ще у 2022, 2023 і навіть 2024 роки країни мали можливість якомога швидше надати українцям безпеку, захист, житло та можливість працювати, то пізніше вся система почала переходити в інший стан, і людей переводять у статус трудових мігрантів", - зауважив він.

За його словами, багато людей вже зараз відмовляються від тимчасового захисту, бо інші умови легалізації дають право на більш тривале перебування.

"Саме перегляд програм соціальної підтримки призводить до того, що люди починають замислюватись, що конкретно вони будуть робити через якийсь період часу, коли все ж тимчасовий захист закінчиться", - додав Воскобойник.

В якій країні українців можуть позбавити виплат

У Німеччині посилили правила виплат соціальної допомоги. Тепер у разі відмови від вакансії можливе повне скасування виплат. Нове правило набуло чинності 23 квітня 2026 року. Про це йдеться на сайті системи підтримки Bürgergeld.

Так, якщо вакансія повністю відповідала навичкам і стану здоров'я людини, у разі відмови від роботи без поважної причини Jobcenter має право скасувати 100% виплат допомоги для цієї особи. При цьому скасувати виплату можуть мінімум на один місяць.

Варто додати, що наразі для одиноких дорослих основна соціальна допомога в Німеччині становить приблизно 563 євро на місяць.

Чи можливе примусове повернення біженців в Україну

Народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з економічного розвитку Богдан Кицак говорив, що українці, які перебувають за кордоном, найімовірніше, шукатимуть способи залишитися в Європі, навіть якщо влада спробує стимулювати їхнє повернення.

На його думку, ключовою проблемою залишається відсутність внутрішньої мотивації у громадян повертатися в країну, де тривають бойові дії.

"Заклики повернутися в Україну для допомоги державі навряд чи дадуть очікуваний ефект. Примусові заходи також не стануть дієвим інструментом, зокрема в контексті мобілізації. Навіть при розробці спеціальних механізмів повернення значна частина громадян шукатиме альтернативні шляхи, щоб не повертатися в Україну", - вважає він.

Крім того, нардеп підкреслив, що спроби примусової депортації можуть лише погіршити демографічну ситуацію та спровокувати чергове переміщення людей територією Євросоюзу.

Читайте також:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред