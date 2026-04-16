Примусове повернення в Україну: нардеп розповів, що чекає на біженців у Європі

Анна Ярославська
16 квітня 2026, 11:45
Українці змінюватимуть країну проживання в межах Європи, щоб зберегти можливість залишатися за кордоном.
Чи реально силою повернути чоловіків з-за кордону до України: у Раді оцінили шанси

Головні тези:

  • Українці за кордоном шукатимуть способи залишитися в Європі
  • Примусове повернення не спрацює, зокрема для мобілізації
  • Головна причина — відсутність мотивації повертатися в країну, де триває війна

Українці, які перебувають за кордоном, найімовірніше, шукатимуть способи залишитися в Європі, навіть якщо влада спробує стимулювати їхнє повернення. У парламенті також розглядалися варіанти фінансового стимулювання для тих, хто вирішить приїхати додому. Однак цей шлях вважається безвихідним.

Деталі розкрив народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з економічного розвитку Богдан Кицак.

У громадян немає мотивації повертатися додому

Депутат підкреслив, що ключовою проблемою залишається відсутність внутрішньої мотивації у громадян повертатися в країну, де тривають бойові дії, передає ТСН.

За його словами, заклики повернутися в Україну для допомоги державі навряд чи дадуть очікуваний ефект. Примусові заходи також не стануть дієвим інструментом, зокрема в контексті мобілізації. Навіть при розробці спеціальних механізмів повернення значна частина громадян шукатиме альтернативні шляхи, щоб не повертатися в Україну.

"Громадяни просто не будуть мотивовані повертатися. Адже багато хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати і почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни", — заявив нардеп.

Європі загрожує нова хвиля міграції

За словами політика, спроби примусової депортації можуть лише погіршити демографічну ситуацію та спровокувати чергове переміщення людей територією Євросоюзу.

Якщо окремі європейські країни почнуть активно співпрацювати з Україною у питанні повернення чоловіків, це призведе до того, що українці просто переїжджатимуть до більш "безпечних" для них держав.

"Такий підхід може не принести бажаного результату, а створить нову хвилю міграції по Європі. Лише кілька випадків такого примусового повернення можуть погіршити ситуацію, і люди почнуть переїжджати з країн, які співпрацюватимуть з Україною та депортуватимуть людей. Але все одно, таким чином, поповнити ряди Збройних Сил не вийде", — вважає депутат.

Українські біженці в Європі

Чи спрацюють гроші або бронь, щоб українці повернулися додому

Якщо держава почне платити гроші за повернення в Україну, це викличе справедливе обурення серед тих, хто вже довго захищає країну на фронті.

Єдиною категорією, яку можна зацікавити поверненням, є вузькопрофільні фахівці, яких можна було б мотивувати за допомогою бронювання.

Втім, проблему з мобілізацією це все одно не вирішує, впевнений нардеп.

За словами Кицака, фактично придумати простий і дієвий механізм швидкого повернення чоловіків зараз неможливо.

Бронювання від мобілізації в Україні

Повернення українських чоловіків з Німеччини - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, що він хотів би, щоб українці, зокрема молоді чоловіки, поверталися додому з Німеччини. Однак в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації.

"В Україні діє закон — чоловіки, які не є призовниками, можуть вільно виїжджати. Так, я чую, що говорить Фрідріх [Мерц], і відповідаю: я не можу заборонити людям вільно пересуватися", — сказав він.

Український президент визнав, що для бюджету Німеччини соціальна підтримка та допомога, яку отримують українці в цій країні, є великим навантаженням.

"Я щиро дякую за те, що ви так допомагаєте цим людям. Я дуже хочу, щоб українці поверталися додому", — підкреслив він.

За словами Зеленського, у Німеччині перебувають 1,3 млн українців. Президент вважає, що над їхнім поверненням додому мають працювати міграційні служби обох країн.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС

Що потрібно для повернення українців додому: думка Буданова

Для масового повернення українців з-за кордону держава має забезпечити три ключові умови: завершення бойових дій, гарантії безпеки та економічний розвиток. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit.

За його словами, Україна вже веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо розробки механізмів повернення громадян.

Водночас адміністративні зусилля не принесуть результату без реальних змін усередині країни.

"Робота триває... Однак без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічної основи про якийсь серйозний результат говорити марно. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися", - заявив глава ОП.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

У партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Скасування воєнного стану спровокує новий сплеск еміграції

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що коли в Україні скасують воєнний стан, на країну чекає друга хвиля еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок, які виїхали за кордон через російське вторгнення.

"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону, щоб, зокрема, зменшити новий відтік звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання виїхати буде менше", – сказала Лібанова в інтерв’ю BBC Україна.

Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
Кремль може готувати напад на країни НАТО: названо мету Путіна

"Цього не буде": близький союзник проти "швидкого" вступу України до ЄС

Путін має три варіанти: у ЦПД назвали ймовірний рік завершення війни

Реклама

"Реальна історія" разом із канадським продакшеном знімають документальний фільм до 35 річчя Незалежності України

Реклама
Реклама
Реклама
