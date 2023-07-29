У Бурятії ФСБ і ОМОН боролися з лялькою в українському вбранні - ЗМІ

В одному бурятському магазині злякалися і викликали на місце ФСБ і ОМОН ‒ мовляв, в ляльці могла бути або вибухівка, або бактерії сибірської виразки.

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Росіяни від переляку припустили в ляльці могла бути або вибухівка, або бактерії сибірської виразки / колаж Главред, фото Байкал-Дейлі, Telegram

У російській глибинці, сумнозвісній Бурятії, відвідувачів і персонал магазину евакуювали через іграшку - овечки в українському національному вбранні. Про це розповіли російські пропагандистські ЗМІ.

"За нашими даними, 37-річна мешканка бурятського Селенгинська Валентина Б. Знайшла на вулиці безхазяйну іграшку, віднесла її в магазин "Карина" і виклала фото в групу селища в Viber, щоб знайти власника. Іграшкою виявилася овечка в національному українському костюмі – якщо на неї натиснути, можна почути "душевну українську народну пісню "Несе Галя воду"", - написали місцеві.

Коли мешканка одного з населених пунктів знайшла її на вулиці і принесла в магазин, щоб спробувати знайти власника, там злякалися і викликали на місце ФСБ і ОМОН ‒ мовляв, в ляльці могла бути або вибухівка, або бактерії сибірської виразки.

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"Овечку порахували підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали ФСБ і ОМОН. Вибухівки або інших небезпечних речовин в овечці не знайшли. Аналогічна історія з іграшковою овечкою сталася в жовтні 2022 року в Краснодарі, вона також не представляла небезпеки", – пишуть місцеві журналісти.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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