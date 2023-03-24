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Соловйов розізлився через жарт Галкіна щодо голови пропагандистки Скабєєвої

24 березня 2023, 12:56
Російський пропагандист Володимир Соловйов впав у лють через жорсткий жарт коміка Максима Галкіна щодо голови пропагандистки Ольги Скабєєвої.
Галкін, Соловйов, Скабєєва
Максим Галкін, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва / Колаж фото УНІАН та скріншоти з відео

У країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна у дусі чорного гумору, який був присвячений голові іншої російської пропагандистки - Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією. І почав стверджувати - мовляв, коміка потрібно терміново судити і відібрати все його майно, яке залишилося в Росії.

"Я завжди знав, що є люди, а є [личинки вошей – грубо]. Я вважаю абсолютною [личинкою воші – грубо] Макса Галкіна . Є вирази, за які потрібно бити морду. Я вважаю, що потрібно порушити кримінальну справу проти цього [негідника – грубо] і, потрібно його переслідувати, де б він не був [...]. Голову Скабєєвої тобі [негідник – грубо], значить. У мене питання до генерала армії, керівника Слідчого комітету. Я вважаю, що тут є склад кримінального правопорушення. Викликати потрібно людину, судити і конфіскувати заодно все його майно", – кричав і плювався піною Соловйов в ефірі.

відео дня

Справа в тому, що на чергових гастролях в Ізраїлі Галкін жорстко пожартував щодо співака-путініста Філіпа Кіркорова і Ольги Скабєєвої.

"Мені здається, якщо Кіркоров в прозорих колготках з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечено. Особливо, якщо в руках він буде тримати голову Скабєєвої. Це буде приголомшливо" — пожартував гуморист.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час одного зі своїх концертів зізнався глядачам, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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