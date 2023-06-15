Соловйов збожеволів: пропагандист заявив, що українці командують Байденом

Топовий російський пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що Україна дала нинішньому главі Білого дому Джо Байдену хабар.

https://glavred.net/world/solovev-obezumel-propagandist-zayavil-chto-ukraincy-komanduyut-baydenom-10478236.html Посилання скопійоване

Соловйов видав в ефір добірну маячню з приводу Джо Байдена / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Скандально відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов озвучив чергова теза Кремля - і він особливо маячний навіть на загальному нинішньому російському тлі. Соловйов, не моргнувши оком, сказав, що "президент США Джо Байден перебуває під повним контролем України".

Пропагандист стверджує, що українці дали Байдену "хабар" ‒ в той період, коли той був ще віце-президентом в адміністрації Барака Обами в 2009-2017 роках.

"Йдеться про те, що іноземна держава дала хабар чинному віце-президенту Сполучених Штатів Америки. Давало її багаторазово. Зрештою ця людина стала президентом. У іноземної держави, яка давала хабар, є стовідсотковий важіль тиску на чинного президента. Тому Байден насправді абсолютно керований українцями!",- заявив Соловйов.

Далі Соловйова, зазвичай, віднесло і вона почав кричати, що в США потрібно "порушити справу" проти Зеленського за "втручання у внутрішні справи" і "приховування принципово важливої інформації".

"І взагалі ми зараз вже розуміємо, навіщо і чому Америка дає будь-яке озброєння Україні", - підсумував він.

Дивіться відео- "російських пропагандистів охопила істерика через передачу F-16 Україні":

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки - Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

Вам може бути цікаво: