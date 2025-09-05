У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

Коротко:
- Дружина герцога Кентського померла на 93-му році життя
- На тенісному чемпіонаті Вімблдон герцогиня Кентська вручала трофеї
Букінгемський палац 5 вересня у Facebook повідомив про смерть герцогині Кентської - дружини герцога Кентського, який є двоюрідним братом покійної королеви Великої Британії Єлизавети II.
"З глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть її королівської високості герцогині Кентської", - йдеться в некролозі.відео дня
Зазначається, що дружина герцога Кентського мирно померла на 93-му році життя ввечері 4 вересня в Кенсингтонському палаці в оточенні своєї сім'ї.
"Король, королева і всі члени королівської сім'ї приєднуються до герцога Кентського, його дітей та онуків, сумуючи за їхньою втратою і з теплотою згадуючи відданість герцогині всім організаціям, з якими вона була пов'язана", - ідеться в повідомленні.
Як пише BBC, у 2022 році Кетрін стала найстарішим членом британської королівської сім'ї після смерті Єлизавети II.
Протягом свого життя герцогиня Кентська виконувала королівські обов'язки і була волонтером у благодійній організації для бездомних.
На тенісному чемпіонаті Вімблдон вона вручала трофеї та втішала тих, хто програвав у фіналах.
Герцогиня також підтримувала різні музичні благодійні організації.
У неї залишилися чоловік, герцог Кентський Едвард (двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети II), якому 89 років, а також двоє синів і дочка.
Хто ще помер нещодавно:
Раніше Главред повідомляв, що в Канаді після тривалої хвороби помер легендарний актор з індіанського народу ірокезів Грем Грін. Актор прославився своїми ролями в культових фільмах "Той, хто танцює з вовками", "Громове серце" і "Сутінки".
4 вересняпомер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані. Легенда світової моди пішов із життя у віці 91 року.
Також раніше в Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів" бурятського походження Радна Сахалтуєв. За словами Сергія Тримбача, митець справді мав крила і височів над світом буденності.
Вас може зацікавити:
- "Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"
- Помер зірка "Танцюючого з вовками" та "Сутінків" - актор Грем Грін
- Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсульт
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред