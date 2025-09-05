У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

У 2022 році Кетрін стала найстарішим членом британської королівської сім'ї після смерті Єлизавети II.

Померла герцогиня Кентська / колаж: Главред, фото: royal.uk, facebook.com/TheBritishMonarchy

Дружина герцога Кентського померла на 93-му році життя

На тенісному чемпіонаті Вімблдон герцогиня Кентська вручала трофеї

Букінгемський палац 5 вересня у Facebook повідомив про смерть герцогині Кентської - дружини герцога Кентського, який є двоюрідним братом покійної королеви Великої Британії Єлизавети II.

"З глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть її королівської високості герцогині Кентської", - йдеться в некролозі. відео дня

Зазначається, що дружина герцога Кентського мирно померла на 93-му році життя ввечері 4 вересня в Кенсингтонському палаці в оточенні своєї сім'ї.

"Король, королева і всі члени королівської сім'ї приєднуються до герцога Кентського, його дітей та онуків, сумуючи за їхньою втратою і з теплотою згадуючи відданість герцогині всім організаціям, з якими вона була пов'язана", - ідеться в повідомленні.

Як пише BBC, у 2022 році Кетрін стала найстарішим членом британської королівської сім'ї після смерті Єлизавети II.

Протягом свого життя герцогиня Кентська виконувала королівські обов'язки і була волонтером у благодійній організації для бездомних.

На тенісному чемпіонаті Вімблдон вона вручала трофеї та втішала тих, хто програвав у фіналах.

Герцогиня також підтримувала різні музичні благодійні організації.

У неї залишилися чоловік, герцог Кентський Едвард (двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети II), якому 89 років, а також двоє синів і дочка.

