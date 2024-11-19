"Сумне прощання": королева Камілла втратила свою улюбленицю через рак

Королева переживає велику втрату.

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Королева Камілла попрощалася з улюбленим собакою / колаж: Главред, фото: instagram.com, королівська сім'я

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Померла улюблена собака королеви Камілли

Від чого померла Бет

У членів королівської сім'ї часто бувають домашні вихованці, для королеви Камілли улюбленицею була собака Бет.

Але, як повідомили в соцмережах представники Букінгемського палацу, Бет померла у віці 13 років. Собака була породи джек-рассел-тер'єр і її королева взяла з притулку собак і кішок Беатерсі 2011 року.

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Причиною смерті Бет стала онкологія, яку так і не вдалося вилікувати.

"Сумне прощання з Бет, улюбленою компаньйонкою королеви, яка приносила стільки радості, чи то на прогулянках, чи то допомагаючи у виконанні службових обов'язків, чи то згорнувшись калачиком біля вогнища", - написали в пості про сумну звістку.

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Хто така королева Камілла? Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великої Британії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської і принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.

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