"Сумне прощання": королева Камілла втратила свою улюбленицю через рак

Читайте детально:
- Померла улюблена собака королеви Камілли
- Від чого померла Бет
У членів королівської сім'ї часто бувають домашні вихованці, для королеви Камілли улюбленицею була собака Бет.
Але, як повідомили в соцмережах представники Букінгемського палацу, Бет померла у віці 13 років. Собака була породи джек-рассел-тер'єр і її королева взяла з притулку собак і кішок Беатерсі 2011 року.
Причиною смерті Бет стала онкологія, яку так і не вдалося вилікувати.
"Сумне прощання з Бет, улюбленою компаньйонкою королеви, яка приносила стільки радості, чи то на прогулянках, чи то допомагаючи у виконанні службових обов'язків, чи то згорнувшись калачиком біля вогнища", - написали в пості про сумну звістку.
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Хто така королева Камілла?
Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великої Британії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської і принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.
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