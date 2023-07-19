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Війну можна виграти, РФ - більш "тендітна", ніж визнають у Кремлі - Воллес

Анна Ярославська
19 липня 2023, 08:32 оновлено 19 липня, 09:10
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Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, а "кількість втрат - жахлива", заявив глава Міноборони Великої Британії.
Бен Воллес, війна в Україні
Бен Воллес впевнений, що війну в Україні можна виграти / Колаж: Главред, фото: gov.uk/government, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що війну в Україні "можна виграти". За його словами, країна-агресор Росія насправді "більш тендітна", ніж це хочуть визнати в Москві.

За його словами, розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, а "кількість втрат - жахлива", передає The Guardian.

"Я думаю, що війну можна виграти. Я вважаю, що Росія набагато більш тендітна, ніж хочуть визнати росіяни", – сказав Воллес сказав на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні.

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Міністр оборони Великої Британії зазначив, що, попри погрози Путіна відповіддю НАТО, насправді він не наважується наблизитися до Альянсу.

"Все більш агресивний президент Путін з постійними червоними лініями, які потім зазвичай тануть, не наважувався наближатися до НАТО", – сказав Воллес.

Він вважає, що Альянс "дійсно" діє як стримуючий фактор для РФ.

"Вони (росіяни, – ред.) дуже, дуже обережні та намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що Альянс сам по собі функціонує. Стримуючий фактор п'ятої статті діє", - сказав Воллес.

Зазначимо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю виданню The Times заявив, що має намір залишити свою посаду під час наступних перестановок в британському уряді. Також глава оборонного відомства додав, що не збирається балотуватися на наступних виборах. Воллес пояснив своє рішення втомою від політики та Державної служби.

Заява Воллеса про подяку від України за надану допомогу

Нещодавно міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

"Знаєте, ми не Amazon, треба вміти бути вдячними", - заявив глава Міноборони Британії про українців.

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву Воллеса. Він зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

"Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив глава держави.

Пізніше Воллес виправдався після різкої заяви в бік України. За його словами, зазначив, що деякі його коментарі перекрутили і не правильно зрозуміли.

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