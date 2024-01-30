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Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву

Юрій Берендій
30 січня 2024, 23:50
В Білому домі прокоментували конфлікти в Конгресі США щодо ухваленні рішення про військову та фінансову допомогу Україні у війні проти Росії.
Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву
В Білому домі зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Незважаючи на конфлікти в Конгресі США в Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть домовитись про додаткове фінансування для України. Про це під час спілкування із журналістами повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

За його словами, рішення Конгресу на користь України дозволить Сполученим Штатам повернутися до своєї ролі світового лідера у підтримці України.

"Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України. Але знову ж таки, лідерам в Європі та інших місцях світу можна пробачити, що вони думають, як їм підтримати Україну у разі, якщо США не зможуть цього зробити через те, що відбувається на Капітолійському пагорбі", – заявив Джон Кірбі, відповідаючи на питання журналістів про заяви світових лідерів, пов'язані із сумнівами у тому, що США продовжать фінансування для України.

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Кірбі підкреслив, що запит на додаткове фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів був поданий ще у жовтні, і ця сума була уважно підібрана в ході консультацій з Україною, враховуючи її потреби.

"Ви навряд чи можете звинувачувати інших лідерів у світі в тому, що вони думають про те, які рішення вони мають прийняти зараз, зважаючи на їх невизначеність в тому, чи зможуть прийняти рішення Сполучені Штати", – сказав він і знову підкреслив, що ця ситуація вказує на важливість американського лідерства.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький канцлер Олаф Шольц планує відвідати США у першій половині лютого, де він планує зустрітися з американським президентом Джо Байденом для обговорення питань подальшої військової підтримки України. Ця зустріч стала актуальною через затримки в розгляді Конгресом питання щодо допомоги Києву.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател застеріг, що якщо законодавці в Конгресі продовжуватимуть зволікати з рішенням про схвалення військової допомоги Україні, то українці можуть незабаром відчути наслідки відсутності подальшої підтримки США.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що США не будуть надавати Україні військову допомогу на рівні, що був у 2022-2023 роках, оскільки прагнуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

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військова допомога
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