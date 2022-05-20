У Білорусі розгорнули ракетні дивізіони, готуються до навчань - Генштаб

У Білорусі розгорнули два ракетних дивізіони / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

На окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У та дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч. А згодом планується проведення військових зборів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь зосередили до семи батальйонів. Виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

За даними Генштабу, в період з 22 червня по 1 липня цього року в Гомельській області було заплановано проведення зборів за участю військовозобов'язаних.

"Не зникла загроза ракетно - бомбових ударів і артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Війна Росії проти України

Глава РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни проти України. Повномасштабне військове вторгнення він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію України вторглися російські війська з РФ, окупованого Криму та Білорусі.

Росія з першого дня війни завдає ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Напад на Україну здійснюється, в тому числі, і з території Білорусі.

29 березня за підсумками переговорів делегацій Києва і Москви в Стамбулі російська сторона заявила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках. В результаті окупанти змушені були виводити свої війська з даних напрямків.

11 травня в Держприкордонслужбі України заявили про відновлення контролю над кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Проводяться заходи з організації охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною-ворог завдає артилерійські та авіаудари і по позиціях Прикордонних військ.

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