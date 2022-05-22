"Заходять ДРГ": у Лукашенка заявили про українських "диверсантів" у Білорусі

Йде інженерне обладнання ділянок уздовж українсько-білоруського кордону, розповів Олександр Вольфович.
На територію Білорусі нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи", заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.
"Йде інженерне обладнання ділянок уздовж українсько-білоруського кордону, мінування, здійснення завалів, дії диверсійно-розвідувальних груп, в тому числі із заходом на білоруську територію", - сказав він в ефірі каналу Білорусь-1.
При цьому доказів виявлення, затримання або ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" Вольфович не надав.
Секретар РБ Білорусі також заявляє, що білоруська влада нарахувала з боку України угруповання військ чисельністю близько 20,5 тисяч осіб:
- на Рівненському напрямку зафіксували угруповання 10,5 тисячі осіб;
- на Київському напрямку - 5,5 тисячі;
- на Чернігівському напрямку - 4,5 тисячі.
Нагадаємо, на окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У і дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч.
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