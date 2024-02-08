Уже без кордону: Сенат розгляне допомогу Україні без міграційної реформи

Повторний перегляд документа відбудеться в Сенаті в четвер, 8 лютого.

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Військова допомога США / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

У Сенаті США вирішили переглянути законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, проте вже без міграційної реформи і безпеки кордону. Голосування відбудеться в четвер, 8 лютого.

Як повідомила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова, американські законодавці підтримали процедурне рішення, необхідне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і "розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи.

Попередній законопроєкт із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів, був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду про міграційну реформу, над якою переговорники працювали останні місяці.

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"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документу "на заміну", який передбачає винятково міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярда доларів США) Ізраїлю та Тайваню", - розповіла Маркарова.

Повторний перегляд документа відбудеться в Сенаті в четвер, 8 лютого о 19:00 (за Києвом).

Республіканці провалили голосування за компромісний документ

Як повідомляв Главред, 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та нове фінансування для захисту кордонів.

Проти так званого cloture motion, яке передбачає прискорений подальший розгляд законопроєкту, висловилося 50 американських сенаторів. Це означає, що воно не набрало необхідних для ухвалення 60 голосів.

"Цей план, розроблений протягом чотирьох місяців кропітких двопартійних переговорів, втратив підтримку республіканців після того, як Трамп рішуче виступив проти нього.

Він провалився під час голосування 50 на 49, не дотягнувши до 60 голосів, необхідних для просування, оскільки всі республіканці, крім чотирьох, проголосували за його відхилення", - пише американське видання The New York Times.

Члени обох партій, які відстоювали цей пакет, попередили, що доля Східної Європи висітиме на волосині, а також репутація Америки на світовій арені, якщо Конгрес не зможе просунутися вперед.

Як відреагував Байден

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія в Сенаті заблокувала двопартійну угоду щодо кордону та пакета зовнішньої допомоги, зокрема й Україні.

Глава Білого дому зазначив, що "ніколи не думав, що побачить щось подібне" на Капітолійському пагорбі та звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, у тому, що він дзвонив і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають документ, передає CNN.

Проблеми з виділенням військової допомоги Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може виділити нове фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що кошти для України включено до пакета з допомогою Ізраїлю і Тайваню, а також захистом кордонів.

Республіканці вимагають більш жорстких заходів щодо міграційної політики.

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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