У Сенаті США провалили голосування за проєкт про фінансування для України

Спікер Палати представників Майк Джонсон висловився категорично щодо законопроєкту.

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У Сената є план "Б" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, посольство України в США

Сенат США провалив голосування за законопроєкт з коштами для України, Ізраїлю і Тайваню, а також - на посилення кордону Сполучених Штатів, випливає з трансляції верхньої палати Конгресу.

Проти прискореного розгляду законопроєкту, над яким працювали кілька місяців, висловилось 50 американських сенаторів - ініціатива не набрала потрібних 60 голосів.

Законопроєкт включав 118 млрд доларів на посилення міграційної політики, понад 60 млрд доларів передбачалося Україні.

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Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон висловився категорично щодо законопроєкту, через що він не набрав достатньої підтримки й з-поміж сенаторів-республіканців.

The Hill пише, що у Сената є так званий план Б, який передбачає голосування за законопроєкт суто з додатковим фінансуванням для України, Ізраїлю і Тайвані.

Військова допомога США затягується

Суперечки між Конгресом і Білим домом з приводу посилення південного кордону загальмували й розгляд Сенатом законопроєкту про подальше фінансування військових потужностей України.

Напередодні президент США Джо Байден прямо звинуватив свого політичного конкурента Дональда Трампа у спробі заблокувати фінансування Штатами України, що, отже, грає на руку Путіну.

Тим часом Росія скористалась станом непевності становища допомоги Україні та пішла у новий наступ. Найпекельніші бої зараз тривають за Авдіївку. А керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що через політичні розбіжності між республіканцями і демократами "Україна ризикує програти війну".

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