Україна залишиться без допомоги через Трампа: Байден звернувся до Конгресу США

Байден зазначив, що якщо в США не приймуть рішення про надання Україні військової допомоги, то це буде грати лише на руку російському диктатору Путіну.

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Рішення про допомогу Україні може бути не винесене на розгляд Сенату / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Президент США Джо Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп винен у тому, що міграційна система в країні не працює. Він також закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт з посиленням міграційної політики, що також містить додаткове фінансування для допомоги Україні. Про це президент США Джо Байден повідомив під час свого звернення до Конгресу.

Байден звинуватив республіканців у тому, що вони підкорилися бажанням колишнього президента США Дональда Трампа й виступили проти законопроєкту про посилення імміграційної політики, на якому партія наполягала.

"Усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп", – заявив він. відео дня

Крім того, Байден зазначив, що Дональд Трамп намагається використати питання міграційної політики в США як зброю в президентській кампанії та не цікавиться реальним вирішенням кризи на кордоні США й Мексики.

Окремо Байден наголосив на необхідності затвердження додаткової допомоги Україні, що передбачена в законопроєкті.

"Підтримка цього законопроєкту – це відсіч Путіну. А спротив йому – гра на руку Путіну. Як я вже казав, ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади й контролю над Україною, він не обмежить себе самою лише Україною", – наголосив він.

Президент США закликав республіканців у Конгресі піти на компроміс і відмовитися від "дріб’язкової політики".

"Звертаюсь до республіканців, які вважають, що можуть не підтримати допомогу Україні й уникнути відповідальності: історія за вами спостерігає. Неспроможність підтримати Україну в цю вирішальну мить ніколи не буде забута", – підкреслив Байден.

Він також відзначив, що в разі, якщо Конгрес США не підтримає законопроєкт щодо України, це буде вигідно для російського диктатора Володимира Путіна.

"Цей законопроект також надасть екстрене фінансування для України. Ця країна страждає від жорстокого вторгнення щодня. Затримка означає, що в них менше артилерії, менше можливостей захиститися. Цього хоче Путін", - йдеться в заяві.

За його словами, українці виявляють велику відвагу у боротьбі проти російського вторгнення, а США змогли зібрати коаліцію з 50 країн і зміцнити НАТО.

Байден також підтвердив, що якщо не стримати агресію Путіна, вона може поширитися за межі України. Це призведе до збільшення витрат для США та їх партнерів.

Допомога США для України

Військову допомогу США для Києва призупинено через відсутність голосування за її продовження у Конгресі.

Сенат США представив законопроект про допомогу Україні на суму 60 мільярдів доларів. Президент Джо Байден закликав Конгрес якомога швидше проголосувати за цю ініціативу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявив про голосування за допомогу США Ізраїлю без України. Однак в адміністрації Байдена підкреслили, що вони проти такого голосування.

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