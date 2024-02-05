УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН

Андрій Ганчук
5 лютого 2024, 16:11
Постачання силам оборони України боєприпасів є вкрай важливим елементом протистояння російським окупаційним військам, сказав Крістіан Фрейдінг.
Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН
Україна переможе Росію на полі бою за належної військової підтримки з боку Заходу - німецький генерал / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Україна здобуде перемогу у війні з агресором Росією, якщо західний світ надасть Києву потрібну підтримку. Постачання боєприпасів матиме критичне значення. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фрейдінг.

В інтерв'ю RND він розповів про те, що сили оборони України здатні здобути перемогу над російськими окупантами на полі бою.

"Це (бойові дії, - ред.) закінчиться, коли Україна виграє війну... українські збройні сили можуть це зробити", - сказав генерал, який координує військову підтримку Києва.

відео дня

За його словами, західний світ єдиний для досягнення потрібної мети.

"Ми впевнені в цінності нашої підтримки, ми впевнені в єдності партнерів України, які мають наполегливість, щоб добитися цього, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", - додав Фрейдінг.

На полі бою немає застою

Аналізуючи ситуацію, він відкинув риторику про те, що на фронті застій.

"Але це не повинно затьмарювати той факт, що обидві сторони ведуть інтенсивні операції та часом б'ються за кожен метр - за допомогою піхоти і танків, за допомогою безпілотників, за допомогою артилерії", - пояснив генерал.

Також високопоставлений військовий додав, що обидві сторони намагаються застосовувати далекобійне озброєння, щоб знищити логістику противника і зіграти на психології.

"Найостаннішим прикладом стало затоплення російського військового корабля у Чорному морі минулого тижня", - уточнив воєначальник.

Постачання боєприпасів для ЗСУ - ключовий момент

При цьому він погодився з тим, що постачання боєприпасів Україні є ключовим моментом.

"Проте тут відіграють роль не лише цифри. Більшість систем, які використовує Україна, зараз набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські системи. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І тільки з Німеччини ми, ймовірно, зможемо цього року більш ніж подвоїти постачання артилерійських боєприпасів", - наголосив Крістіан Фрейдінг.

Війна Росії проти України

Ситуація на фронті - не патова, сказав речник Офісу президента Сергій Никифоров. Він уточнив, що слова Зеленського італійський журналіст некоректно витлумачив: президент України говорив не про патову ситуацію, а про стагнацію на південному фронті.

Україна отримає F-16 із ракетами на 300-500 км, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він нагадав, що позаторік завдяки HIMARS і MLRS окупанти РФ змушені були відсунути свої військові об'єкти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

Окупанти РФ не прорвалися до Авдіївки, сказав керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. Вони зайшли в дачний масив, але не в міську забудову або на вулиці міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Німеччини ЗСУ військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН

Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН

16:11 Світ
Зірвали плани ворога: Сирський відвідав передову і повідомив про успіх на сході

Зірвали плани ворога: Сирський відвідав передову і повідомив про успіх на сході

14:05 Україна
Чи прорвалися окупанти до Авдіївки: у МВА зробили заяву та пояснили ситуацію

Чи прорвалися окупанти до Авдіївки: у МВА зробили заяву та пояснили ситуацію

13:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:20

"Дружили 27 років": Зібров розповів, як зараз ставиться до втікачки Повалій

16:18

"Пропонував захопити Львів": СБУ затримала колаборанта з Верховного Суду

16:11

Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН

16:04

Путін націлився на Харків: експерт оцінив загрозу наступу на місто

15:57

У Грузії заявили про нібито перехоплення "одеського" вантажу для "теракту" у Воронежі

Путін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - СнєгирьовПутін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - Снєгирьов
15:52

Чи треба називати машину: неймовірно, але про це мало хто навіть здогадувався

15:45

Доведеться ЗСУ мобілізовувати більше солдатів - генерал німецької армії

15:40

Порошенко має повернути $210 млн завданих Україні збитків за вкрадену нафтову трубу – політолог актуально

15:13

12 загиблих і 60 поранених: росіяни збільшили інтенсивність ударів по Україні

Реклама
15:12

Чому в Україні "смикаються" ціни на популярний овоч: пояснення експерта

15:11

Як переробити радянську стінку: 5 способів перетворити сміття на шедевр

15:03

РФ збільшує витрати на війну: у розвідці розкрили, звідки Росія отримує кошти

15:02

Крик - не вихід: 5 методів, як заспокоїтись, якщо постійно зриваєшся на дитині

14:55

Про що пісня "Teresa & Maria": текст і переклад хіта alyona alyona & Jerry HeilВідео

14:55

Як відіпрати дуже брудний диван: простий, але дивовижний спосіб

14:49

Діти будуть спати по 12 годин на день: супермама розповіла про унікальний метод

14:35

Жінка показала геніальний лайфхак, як очистити старі прикраси за 5 хвилинВідео

14:05

Зірвали плани ворога: Сирський відвідав передову і повідомив про успіх на сході

13:54

Чи треба лікувати молочні зуби в дитини: батьків ошелешить несподівана відповідь

13:45

Чи прорвалися окупанти до Авдіївки: у МВА зробили заяву та пояснили ситуацію

Реклама
13:24

Погода в Україні різко зміниться: синоптик попередила про стрімке потепління

12:52

Церковне свято 6 лютого: чому не можна брати день у борг

12:45

Ситуація на фронті не патова: у Зеленського вказали на нюанс у заяві президента

12:44

alyona alyona та Jerry Heil прокоментували натяк MELOVIN на фальсифікацію результатів Нацвідбору-2024Відео

12:38

Знищений "міністр ЛНР" та десятки гауляйтерів: нові деталі вибуху в Лисичанську

12:23

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Кроликам - пристрасть, Бикам - задоволення

12:20

"Потрібно бути готовими до будь-якого сценарію": у Польщі не виключають нападу РФ

12:15

Це виклик для людей із надзвичайним зором: потрібно знайти машину за 6 секунд

12:13

"Думали, що це буде чесно": Melovin розкритикував результати Нацотобору-2024Відео

11:59

В окупантів може закінчитись зброя, армія РФ "захлинеться" в Україні - Forbes

11:55

Нутелла в домашніх умовах: із секретною добавкою буде смачнішою за магазинну

11:46

Поранений проповз 700 метрів: нові деталі порятунку воїна за допомогою дронаВідео

11:46

"Не все так просто": у ЗСУ розповіли про перспективи звільнення Криму

11:33

"Смерть проводить нацвідбір": у DeepState заявили про просування РФ біля АвдіївкиВідео

11:05

Україна отримає F-16 із ракетами на 300-500 км: Наєв анонсував потужне посилення

10:58

Масований наступ на 4 області: експерт назвав напрямок головного удару РФ

10:57

"Повний контроль": експерт розповів про прорив РФ на одному з напрямків

10:56

Гороскоп на завтра 6 лютого: Близнюкам - невдачі, Стрільцю - додаткові гроші

10:47

Як правильно написати "пів/ночі" і "пів/острів": Авраменко дав однозначну відповідьВідео

10:35

В Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: у Раду внесли законопроєкти

Реклама
10:33

Допомога Україні на $60 млрд: у Конгресі США погрожують знищити законопроєкт

10:05

У Ердогана підтвердили візит Путіна до Туреччини: про що говоритимуть

09:59

РФ стягує техніку під Куп'янськ: в РНБО попередили про загрози на фронті

09:41

Перші огірки зберете вже в травні: при посадці потрібно використовувати мочалку

09:28

Удар по Бельбеку: у ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала

09:28

"Буде важко, але не соромно": Залужний на тлі загрози відставки привітав главу Генштабу

09:26

"Ми їх зупинили": Зеленський розкрив, скільки території України в окупації

09:14

Для будь-якої начинки: елементарний рецепт марокканських млинців з манки

08:54

Зниклий вертоліт Росії Мі-8 розбився в Карелії: весь екіпаж загинув

08:41

Колупатися пальцями в насадці не потрібно: як відмити ручний блендер за 15 секундВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти