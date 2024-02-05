Україна переможе у війні Росію, але за однієї умови - генерал ФРН

Постачання силам оборони України боєприпасів є вкрай важливим елементом протистояння російським окупаційним військам, сказав Крістіан Фрейдінг.

https://glavred.net/world/ukraina-pobedit-v-voyne-rossiyu-no-pri-odnom-uslovii-general-frg-10539182.html Посилання скопійоване

Україна переможе Росію на полі бою за належної військової підтримки з боку Заходу - німецький генерал / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Україна здобуде перемогу у війні з агресором Росією, якщо західний світ надасть Києву потрібну підтримку. Постачання боєприпасів матиме критичне значення. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фрейдінг.

В інтерв'ю RND він розповів про те, що сили оборони України здатні здобути перемогу над російськими окупантами на полі бою.

"Це (бойові дії, - ред.) закінчиться, коли Україна виграє війну... українські збройні сили можуть це зробити", - сказав генерал, який координує військову підтримку Києва.

відео дня

За його словами, західний світ єдиний для досягнення потрібної мети.

"Ми впевнені в цінності нашої підтримки, ми впевнені в єдності партнерів України, які мають наполегливість, щоб добитися цього, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", - додав Фрейдінг.

На полі бою немає застою

Аналізуючи ситуацію, він відкинув риторику про те, що на фронті застій.

"Але це не повинно затьмарювати той факт, що обидві сторони ведуть інтенсивні операції та часом б'ються за кожен метр - за допомогою піхоти і танків, за допомогою безпілотників, за допомогою артилерії", - пояснив генерал.

Також високопоставлений військовий додав, що обидві сторони намагаються застосовувати далекобійне озброєння, щоб знищити логістику противника і зіграти на психології.

"Найостаннішим прикладом стало затоплення російського військового корабля у Чорному морі минулого тижня", - уточнив воєначальник.

Постачання боєприпасів для ЗСУ - ключовий момент

При цьому він погодився з тим, що постачання боєприпасів Україні є ключовим моментом.

"Проте тут відіграють роль не лише цифри. Більшість систем, які використовує Україна, зараз набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські системи. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І тільки з Німеччини ми, ймовірно, зможемо цього року більш ніж подвоїти постачання артилерійських боєприпасів", - наголосив Крістіан Фрейдінг.

Війна Росії проти України

Ситуація на фронті - не патова, сказав речник Офісу президента Сергій Никифоров. Він уточнив, що слова Зеленського італійський журналіст некоректно витлумачив: президент України говорив не про патову ситуацію, а про стагнацію на південному фронті.

Україна отримає F-16 із ракетами на 300-500 км, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він нагадав, що позаторік завдяки HIMARS і MLRS окупанти РФ змушені були відсунути свої військові об'єкти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

Окупанти РФ не прорвалися до Авдіївки, сказав керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. Вони зайшли в дачний масив, але не в міську забудову або на вулиці міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.