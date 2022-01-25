Стиснути на 50 млрд доларів: у США хочуть вдарити санкціями з експорту РФ - BILD

D США хочуть вдарити санкціями по експорту РФ / GettyImages

Керівництво США пропонує ввести якомога більш жорсткі санкції проти Російської Федерації - у разі, якщо Кремль вторгнеться в Україну. Про це повідомляє портал BILD.

Зокрема, за даними журналістів, американські чиновники хочуть істотно обмежити Російський сировинний експорт.

За даними BILD, Державний секретар США Ентоні Блінкен натякнув американським союзникам в Європі, яку саме ціну доведеться заплатити російському президенту Володимиру Путіну (якщо він нападе на Україну).

"США і Захід хочуть атакувати роль Росії як найбільшого в світі постачальника сировини", − пише видання.

Також повідомляється, що під час недавнього офіційного візиту Ентоні Блінкена в Берліні був представлений санкційний план. Зокрема, пропонується перекрити російські торгові шляхи по всьому світу, заблокувати поставки сировини з Росії, а також різко скоротити кількість російських дипломатів у західних країнах.

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Експерти відзначають, що очікуваний економічний збиток Росії від цих санкцій складе приблизно 50 мільярдів доларів.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС можуть відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути введені і проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, в тому числі, і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

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