"Захоплююся мовою, культурою": Борис Джонсон скандально оголосив себе русофілом

Ексбританський прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив зі скандальною заявою - мовляв, він "досі" захоплюється російською культурою і вважає себе русофілом. Про це він заявив в інтерв'ю, що вийшло в національному телемарафоні.
"Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися", - сказав він.
Колишній британський прем'єр сказав, що йому "сумно від того, що відбувається зараз" і "безглуздо робити вигляд, що російський народ не підтримує цю війну".
Відповідаючи на питання про майбутнє Росії, Джонсон сказав, що "зараз має значення майбутнє України".
"Це країна, на яку напали. І це українці, які потребують нашої підтримки. Україна повинна бути вільною, і Україна повинна бути незалежною. Україна повинна вибирати власну долю", - підсумував політик.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Борис Джонсон закликав уряд поставити Україні британські військові літаки Typhoon. Політик упевнений, що Україна може відвоювати свої території, які окупувала країна-агресор Росія, якщо у Києва будуть винищувачі для знищення артилерійських позицій РФ і центрів управління і контролю.
Також Джонсон заявляв, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби захід мав сміливість і послідовність у тому, щоб привести Україну до НАТО.
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