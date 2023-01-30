glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну

30 січня 2023, 07:26
Телефонна розмова Джонсона і Путіна відбулася в лютому 2022 року.
Борис Джонсон, Володимир Путін
Борис Джонсон розповів про розмову з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну / Фото УНІАН, скріншот

Напередодні вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Про це йдеться в документальному фільмі "Путін проти Заходу", який вийде на телеканалі BBC 2 ввечері 30 січня, передає BBC.

Телефонна розмова відбулася у лютому 2022 року, а коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось в цьому дусі", - розповів нині вже експрем'єр.

"Я думаю, що, судячи з його (Путіна, – ред.) дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка у нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до переговорів", – зазначив Джонсон.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна "найближчим часом" не вступить до НАТО, і попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме "більше, а не менше НАТО" біля кордонів РФ.

За словами Джонсона, російський диктатор був "дуже фамільярним" під час надзвичайно важливого телефонного дзвінка. При цьому політик зазначив, що тоді не знав, чи була погроза Путіна щирою.

Як повідомляв Главред, раніше Джонсон назвав українського лідера Володимира Зеленського "дуже сміливим хлопцем". Він припустив, що без Зеленського історія війни Росії проти України могла бути іншою.

Також Джонсон говорив, що в країнах Європейського Союзу після початку широкомасштабної війни РФ проти України було різне ставлення до ситуації. У Франції до останнього все заперечували. У Німеччині і зовсім вважали, що буде краще, якщо станеться швидка окупація української держави.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Борис Джонсон вторгнення Росії новини України та світу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:00

Україна навесні отримає F-16, ЗСУ почнуть зачистку Криму з повномасштабним наступом – Світан

08:56

Контрнаступ ЗСУ через затримку танків може бути перенесено на кінець весни-початок літа - ISWВідео

08:55

Танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року – WP

08:41

"Далі війна буде безглуздою": Жданов назвав основну мету для ЗСУ

08:16

Війна і запаси титану в Україні: про публікацію NewsweekПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:07

Україна переможе РФ так само, як Давид переміг Голіафа - Буданов

08:00

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Близнюкам - палаючі дедлайни, Ракам - обманВідео

07:34

"Кришку може може в будь-який момент": Кочетков пояснив, чому росіяни терплять ПутінаВідео

07:26

Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну

Реклама
06:40

РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: є жертва та постраждалі

06:01

Соледар - піррова перемога для росіян: оточення українського гарнізону в Бахмуті немаєПогляд

05:30

У чому найкраще робити каву: 5 способів, які підкорять всіх кавоманів

05:30

Як пом'якшити жорстку яловичину: хитрий секрет - і від тарілки за вуха не відтягнешВідео

03:30

Вріже мороз - 16° і завалить снігом: Україну атакує північний колотунВідео

02:15

"Ми пройдемо там кулею": аналітик розповів, чи слід очікувати на території Криму великої війниВідео

01:32

Для перемоги Україні потрібно виконати два проекти: полковник спрогнозував, коли закінчиться війнаВідео

00:50

Військовий відверто відповів, чи вдасться росіянам до березня взяти Краматорськ та Слов'янськВідео

00:27

На 3 знаки Зодіаку у 2023 році обрушиться ураган змін: кому чекати дивовижних сюрпризів доліВідео

29 січня, неділя
23:40

В Ірані потужна "бавовна": ЗМІ повідомляють про вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартовихВідео

23:04

Гороскоп на лютий 2023 року для Стрільців: астролог назвала найвдаліші дні місяцяВідео

Реклама
22:59

"Ніколи не надішлемо": Італія навідріз відмовилася постачати Україні наступальну зброюВідео

22:40

Наймістичніший день року: прикмети і що не можна робити 31 січняВідео

22:16

Чиста шкіра стане відразу брудною: як часто потрібно міняти рушники, щоб не нашкодити самому собіВідео

22:14

Гороскоп на лютий 2023 року для Риб: мобілізація, виграш та новий іміджВідео

22:14

"Бєс" здав бойовиків: громили інкасаторів і передавали награбоване ГіркінуВідео

22:02

Навіщо 30 січня виходити з дому п'ятами вперед: прикмети і що не можна робитиВідео

21:39

РФ жорстко штурмує Бахмут, попри колосальні втрати – ЗеленськийВідео

21:13

"Бавовна" в Ірані: чому сталися вибухи на іранських військових об'єктах і до чого тут РосіяПогляд

21:09

"РФ просто програє": Жданов назвав головний напрямок для наступу ЗСУВідео

20:31

Пропагандисти РФ скиглять через удар HIMARS по мосту під Мелітополем: окупанти рахують втратиВідео

20:24

Помер автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро ПавличкоВідео

20:06

Поверталися з фронту, щоб побачити сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонниківВідео

19:45

Вони залучать бідність у ваш будинок: список речей, які потрібно негайно викинути

19:41

Скандальний Орбан вибовкав плани свого "закадики" Путіна щодо війни в УкраїніВідео

19:13

"Перейшли на бік ворога": зрадник Медведчук накинувся на колишніх соратників по РадіВідео

19:04

Іранці, іноді дрони повертаються, а Путін завжди вас "кине"Погляд

19:01

"Це трагедія. Заради чого гинуть люди?": російський генерал жорстко "проїхався" по Міноборони РФВідео

18:50

Може додати віку: як вибрати помаду і не допустити головної помилкиВідео

18:40

Любовний гороскоп на тиждень 30 січня - 5 лютого: Дівам - засмучення, Левам - випробуванняВідео

18:37

У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський зібрав засідання СтавкиВідео

Реклама
18:25

Танки Заходу на полі бою: Резніков назвав терміни, коли Україна очікує отримати бойові машиниВідео

17:55

"Наші хлопці тільки встигають перезаряджатися": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян біля БахмутаВідео

17:32

РФ масовано накриває Херсон з артилерії, РСЗВ і танків: багато поранених, є жертвиВідео

17:28

Росія може залишитися без БПЛА і ракет від Тегерана: Жданов пояснив ситуацію з вибухами в ІраніВідео

17:01

Ксенія Мішина в спортзалі пограла на камеру важкою гантелєю

16:23

У боях з ворогами загинув колишній гравець "Таврії" та запорізького "Металурга"

16:17

Бойова авіація Заходу може змінити "правила гри": Резніков очікує на рішення найближчими тижнямиВідео

16:08

Новий головний біль Путіна: як вибухи в Ірані скоротять можливості Росії воюватиПогляд

16:05

Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіаліВідео

15:42

Скандальний аграрій Поворознюк тричі завдавав кульових поранень фермеру з Кіровоградшини - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти