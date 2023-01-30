Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну

Телефонна розмова Джонсона і Путіна відбулася в лютому 2022 року.

Борис Джонсон розповів про розмову з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну / Фото УНІАН, скріншот

Напередодні вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Про це йдеться в документальному фільмі "Путін проти Заходу", який вийде на телеканалі BBC 2 ввечері 30 січня, передає BBC.

Телефонна розмова відбулася у лютому 2022 року, а коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось в цьому дусі", - розповів нині вже експрем'єр.

"Я думаю, що, судячи з його (Путіна, – ред.) дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка у нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до переговорів", – зазначив Джонсон.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна "найближчим часом" не вступить до НАТО, і попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме "більше, а не менше НАТО" біля кордонів РФ.

За словами Джонсона, російський диктатор був "дуже фамільярним" під час надзвичайно важливого телефонного дзвінка. При цьому політик зазначив, що тоді не знав, чи була погроза Путіна щирою.

Як повідомляв Главред, раніше Джонсон назвав українського лідера Володимира Зеленського "дуже сміливим хлопцем". Він припустив, що без Зеленського історія війни Росії проти України могла бути іншою.

Також Джонсон говорив, що в країнах Європейського Союзу після початку широкомасштабної війни РФ проти України було різне ставлення до ситуації. У Франції до останнього все заперечували. У Німеччині і зовсім вважали, що буде краще, якщо станеться швидка окупація української держави.

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