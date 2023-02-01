'Збережіть час, гроші та життя': Джонсон закликав Захід негайно надати Україні необхідну зброю

Експрем’єр пригадав, як йому казали, що це була погана ідея дати українцям ПТРК Javelin, проте ця зброя дуже допомогла ЗСУ.

Джонсон закликав Захід негайно надати Україні необхідну зброю / president.gov.ua

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який прибув у Вашингтон для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав надати українській армії все необхідне озброєння для боротьби з російськими окупантами.

Як пише Fox News, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати Україні таку то зброю, а в підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ", - наголосив Джонсон.

Експрем’єр пригадав, як йому казали, що це була "погана ідея дати українцям протитанкові ракети".

"Насправді вони були незамінні, і Сполучені Штати – за часів Дональда Трампа – надали їм також і Javelin. Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків. Люди казали, що не треба давати HIMARS. Я пам’ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки", - наголосив політик.

Джонсон переконаний, що Заходу потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".

США відмовились передавати ЗСУ винищувачі F-16

Нагадаємо, що 30 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

Разом з тим, нещодавно у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як зазначила представниця Білого дому Олівія Далтон, США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

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