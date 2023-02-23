"Мені пощастить": Джонсон планує стати новим генсеком НАТО

Термін генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закінчиться 30 вересня цього року.

Борис Джонсон може стати новим генсеком НАТО / колаж фото Офіс президента, ua.depositphotos.com

Термін генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга може закінчитися вже 30 вересня цього року. Його місце може зайняти колишній прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, який запам'ятався своєю підтримкою України. Висунення своєї кандидатури на пост нового генсека Джонсон офіційно підтвердив в ефірі телемарафону. Відео вже розлетілося в Мережі.

Борис Джонсон вважає, що цього разу йому може пощастити і він стане новим генсеком.

"Я хочу сказати, що я повинен всім оголосити, що є такий задум. І нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені пощастить", — сказав Борис Джонсон.

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Борис Джонсон може стати новим генсеком НАТО / скріншот з відео

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великобританії. Глава уряду залишив крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

Після відставки його наступниці Ліз Трас, Борис Джонсон відмовився йти знову на вибори і боротися знову за крісло прем'єрміністра Британії.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що його можуть обрати новим генеральним секретарем НАТО. Джонсон може отримати підтримку завдяки своїм лідерським якостям, які він продемонстрував з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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