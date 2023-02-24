Джонсон закликав "розтопити лід" і надати Україні винищувачі - Sky News

Експрем'єр Великої Британії закликав уряд поставити Україні британські військові літаки Typhoon.

Борис Джонсон закликав надати Україні літаки Typhoon / Фото: УНІАН, Вікіпедія

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон упевнений, що Україна може відвоювати свої території, які окупувала країна-агресорка Росія, якщо у Києва будуть винищувачі для знищення артилерійських позицій РФ і центрів управління та контролю.

Видання Sky News зазначає, що серед західних лідерів є побоювання, що Україна може використовувати західні винищувачі для завдання ударів по цілях на території Росії.

Джонсон же впевнений, що українці будуть використовувати їх лише для захисту своєї країни, і закликав уряд поставити Україні британські військові літаки Typhoon.

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"Українці хочуть F-16. Так сталося, що у нас немає F-16, але у нас є "Тайфуни". З навчанням людей використанню цих машин — ми можемо це зробити", - заявив британський політик в інтерв'ю Sky News.

Джонсон додав, що військову допомогу Україні потрібно надавати в терміновому порядку.

"Ми повинні дати українцям те, що їм потрібно, щоб домогтися успіху в цьому році та переконатися, що 2023 рік стане роком їхньої перемоги", - зазначив експрем'єр Британії.

Винищувач Typhoon – що про нього відомо Єврофайтер Тайфун (англ. Eurofighter Typhoon) — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, передає Вікіпедія.

Розробка літака розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft.

27 березня 1994-го здійснив політ перший прототип винищувача DA-1. Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. У 2017 році розпочалися поставки винищувачів в Оман. "Тайфун" спочатку створювався, як винищувач завоювання переваги в повітрі, але в ході розробки та експлуатації він отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях, перетворившись у багатоцільовий бойовий літак.

Літаки для України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоби закінчити війну та відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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