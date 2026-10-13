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"На Росію чекає важка зима": військовий розповів про показовий удар ЗСУ

Юрій Берендій
13 жовтня 2026, 18:41
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Військовий пояснив, чому далекобійні атаки можуть посилитися взимку.

'На Росію чекає важка зима': військовий розповів про показовий удар ЗСУ
Удари ЗСУ по Росії - чому на РФ може чекати важка зима / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • ЗСУ вдарили по Новому Уренгою на відстані до 3200 км
  • Військовий попередив про нові атаки у відповідь на терор РФ
  • Блекаут у Росії може посилити невдоволення населення

Українські далекобійні безпілотники можуть уражати цілі на відстані понад 3000 км, а атака на Новий Уренгой стала демонстрацією можливостей Сил оборони. Військовий попередив, що в разі продовження російських ударів по Україні кількість таких операцій може зрости. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Українські далекобійні операції розширюють географію ураження цілей на території РФ. За оцінкою військового, атака на Новий Уренгой засвідчила, що російська сторона не завжди може передбачити напрямок наступного удару.

"Приблизно 2800–3200 км. Ніхто, особливо росіяни, не очікував, що ми туди дістанемося. Реальність війни передбачає нарощування безпілотної складової, і ми швидко працюємо", - зазначив "Лука".

Вибір цілей на російській території залишається одним із ключових питань української стратегії далекобійних атак. Військовий вважає, що обмежуватися лише військовими об’єктами чи розглядати удари по великих містах РФ - це два підходи, кожен із яких може мати наслідки для російського суспільства.

"Обидва ефективні. Уже зараз у Росії безліч проблем: закриваються підприємства, дефіцит палива та проблеми з електроенергією. Населення все це відчуває", - сказав військовий.

Окремо "Лука" звернув увагу на можливий вплив масштабних перебоїв з електропостачанням у найбільших містах Росії. На його думку, такі події можуть посилити суспільне невдоволення та створити додатковий тиск на російське керівництво.

"Якщо Росія продовжить терор, таких ударів буде набагато більше", - наголосив командир.

Водночас військовий не прогнозує найближчим часом масових протестів у РФ. За його оцінкою, страх поки стримує відкритий спротив, однак частина населення вже починає критичніше оцінювати дії влади.

"Відкритих і масових бунтів поки що не буде. Там панує страх. Але в суспільстві вже почали говорити, що щось не так і їх десь обманюють", - зазначив "Лука".

Найбільш помітні зміни, за словами командира, можуть відбуватися серед молодших поколінь, які мають ширший доступ до інформації. Він припускає, що тривалі перебої з електроенергією та постачанням палива здатні посилити критичні настрої серед росіян віком до 40 років.

"І якщо загнати росіян у глибокий блекаут, перекрити паливо (Інтернет вони вже самі відключили), це серйозно їх сколихне. Молоде покоління до 40 років почне ставити режиму дуже незручні запитання", - заявив військовий.

'На Росію чекає важка зима': військовий розповів про показовий удар ЗСУ
Відомі свідові випадки блекаутів / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що нова тактика повітряних ударів сприймається в Москві як потенційно болюча для російського керівництва. За його даними та інформацією джерел, протягом доби 10 жовтня в бік Московського регіону прямувало близько 403 БПЛА (причому на підльоті до столиці було знищено 25 апаратів), що спричинило справжній транспортний колапс та затримку майже 300 авіарейсів.

Telegram-канал Astra деталізував ситуацію в російській столиці, повідомивши 9 жовтня про численні вибухи, роботу засобів ППО та масові повітряні цілі над містом. Унаслідок цієї атаки у столичних аеропортах було затримано понад 200 рейсів та близько 100 скасовано, а кілька урядових бортів тривалий час змушені були кружляти в небі, не маючи змоги приземлитися.

Окрім цього, Astra поінформувала з посиланням на OSINT-аналітику про пожежу 8 жовтня на великому нафтопереробному комплексі в місті Салават, що в Башкортостані (близько 1400 км від кордону з Україною). Потужність цього заводу становить до 10 млн тонн сировини на рік, причому підприємство вже двічі повністю зупиняло свою роботу після попередніх атак безпілотників у 2025–2026 роках.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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