Українські захисники знищили капітана російського десантного корабля Цезар Куніков

Корабель Цезар Куніков / соцмережі

Українські воїни ліквідували російського окупанта Олександра Чирву. Він був капітаном десантного корабля Цезар Куніков.

Про загибель командира повідомили російські ЗМІ 18 квітня. Окупант "помер від ран, отриманих в бою".

Олександр Чирва народився в Севастополі, зрадив Україну і пішов на службу до окупантів. Дослужився до командира великого десантного корабля Цезар Куніков 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, мав звання капітана 3 рангу.

Не виключено, що кар'єру зрадник зробив не без допомоги родичів: його брат і батько служать в окупаційній армії РФ.

З 2018 року Чирва числиться в списках "Миротворця" як російський окупант.

У 2015-2016 роках окупант Чирва їздив вбивати сирійців. У 2022-му вирішив, що зможе повторити те ж саме і з українцями - але не вийшло.

"Олександр Чирва помер від ран, отриманих в бою з неонацистами в Україні. Його хоробрість, професіоналізм і досвід врятували життя членів екіпажу", - заявив так званий "мер" Севастополя.

Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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