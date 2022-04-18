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Українські захисники знищили розвідгрупу військ РФ і вразили понад 100 цілей окупантів

18 квітня 2022, 07:13

Загальні втрати путінської армії склали 60 окупантів, 3 танки, 4 реактивні системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти і десанту та інша автотехніка.

війна, танк РФ
Російські окупанти втратили ще 16 одиниць військової техніки / Фото Reuters

За добу 17 квітня захисники українського неба вразили чотири ворожі цілі: літак типу Су, три гелікоптери (два Мі-24 і один Ка-52) і безпілотник Орлан-10.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Тим часом путінська армія продовжує бомбити мирні українські міста. Найбільша активність ворога фіксується на тимчасово окупованих територіях східних і південних областей України. Там росіяни окопалися та істотно наростили свої засоби ППО.

"Втім, воїни Збройних сил України і там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі. Винищувачі Повітряних сил продовжують патрулювати повітряний простір і авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.

Тим часом в пресслужбі Оперативного командування Південь повідомили, що російські загарбники продовжують марні спроби повернути контроль над Олександрівкою в Херсонській області (відстань до облцентру - близько 44 км).

"Відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням нашим підрозділом ворожої розвідгрупи", - розповіли військові.

Противник упродовж доби здійснив понад 30 обстрілів позиції українських військових на південному рубежі оборони.

При цьому артилерією та іншими підрозділами угруповання військ ЗСУ було завдано поразки понад 100 ворожим цілям в зоні зіткнення.

"Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів і 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивні системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти і десанту та інша автотехніка", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує вести розвідку і "психологічний та стратегічний тиск погрозами ракетних ударів".

Як повідомляв Главред, українські захисники в 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Попри низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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