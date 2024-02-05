Українські розвідники в Судані взяли в полон "вагнерівця" - ЗМІ

У Судані українські розвідники взяли в полон російського бойовика з формування "ПВК Вагнер", повідомляють українські ЗМІ.

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Офіцери ГУР у Судані взяли в полон "вагнерівця" - ЗМІ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

У Судані українські розвідники взяли в полон російського бойовика з формування "ПВК Вагнера". Про це повідомляє видання Kyiv Post, а відео їхнього допиту було опубліковано на YouTube.

Причому на кадрах видно, як нібито бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Також на кадрах показано, як український спецпризначенець допитує російськомовного полоненого. Під час розмови чоловік зізнався, що входить до складу "ПВК Вагнера", а його завдання в Судані - повалити місцеву владу.

Поруч із ним також видно двох африканських полонених. Ймовірно, вони були завербовані Росією вже на території Судану. Пізніше в державному проєкті "Хочу жити" заявили про "поповнення обмінного фонду із Судану".

відео дня

Там не підтвердили і не спростували, що в Судані українські спецпризначенці взяли в полон бійців "ПВК Вагнер", однак нагадали, що раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що російським військовим злочинцям, які брали участь у вторгненні в Україну, ніде не буде безпечно.

Що відомо про операцію ГУР у Судані

У вересні CNN поширило інформацію, згідно з якою у вересні українські спецслужби провели операції проти суданських "Сил швидкого реагування" RSF неподалік від міст Шамбат і Хартум. Участь українських спецслужб вони "обґрунтували" використанням FPV-дронів "в українському стилі".

Згідно з даними американських журналістів, минулого місяця 8 разів було атаковано автомобілі та об'єкти сирійських бойовиків і проведено одну наземну операцію в Омдурмані - передмісті Хартума. Група українського спецназу штурмувала будівлю.

Також журналісти писали, що російські бойовики ПВК Вагнер допомагають RSF озброєнням, але про атаки на самих "вагнерівців" тоді не згадувалося.

"У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадали слова Кирила Буданова, що "Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були", - підкреслили українські журналісти.

Раніше в ГУР розповіли, які об'єкти окупантів під прицілом. За словами заступника начальника військової розвідки Вадима Скібіцького, це критичні об'єкти військового призначення. Цілей у розвідки багато.

Також представник ГУР Андрій Юсов сказав, що близько 70% росіян хочуть здатися в полон ЗСУ. Як заявив представник розвідки, дедалі більше російських військових захотіли здатися після того, як було успішно проведено операцію Синиця, за підсумками якої льотчик окупантів РФ "здав" Україні вертоліт Мі-8.

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