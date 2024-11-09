Українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині – ЗМІ

На Алексінському хімкомбінаті виробляються боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

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Українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині / колаж: Главред, фото: Pixabay, скрін

Коротко:

Дрони СБУ і ССО уразили на Тульщині комбінат, де виробляються боєприпаси

Місцеві жителі чули вибухи і бачили рух пожежних автомобілів

Українські безпілотники уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області країни-агресорки Росії, який виробляє для російської окупаційної армії порох і боєприпаси.

Удару було завдано дронами Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на своє джерело у спецслужбах.

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У різних областях РФ з 21:30 п’ятниці, 8 листопада, оголошували повітряну тривогу через прольоти дронів. А близько третьої години ночі жителі тульської області почали писати в мережі, що відбулася атака на хімкомбінат. Місцеві жителі чули вибухи і бачили пожежні машини, які їхали на місце події.

Алексінський хімічний комбінат входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Тульську область у ніч на 9 листопада. Росіяни заявили про роботу ППО через повітряну атаку на область.

Вибухи в РФ – останні новини

Раніше у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ. 6 листопада, український літак A-22s компанії "Аеропракт", керований українською розвідкою, завдав удару по Каспійській флотилії РФ за 700 миль від лінії фронту. Згідно із заявами українських чиновників, вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" – найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян".

Пізніше Главред повідомляв, що аналітик назвав імовірну мету атаки по Каспійській флотилії РФ. Окупанти використовують морські платформи флотилії під час атак по Україні.

Також повідомлялося, що одразу три НПЗ в Росії частково зупинили роботу. Росії не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями.

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