Під прицілом два важливі об'єкти РФ: дрони атакували Тульську область

Росіяни заявили про роботу ППО через повітряну атаку на область.

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Місцеві мешканці побоюються, що під атаку потрапили важливі об'єкти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з Google maps

Що відомо:

Вибухи пролунали у місті Алексін РФ

Міноборони РФ стверджує про нібито збиття 50 українських дронів

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження

Усю ніч з 8 на 9 листопада місто Алексін Тульської області країни-агресора Росії атакували дрони. Про серію вибухів та роботу ППО повідомили російські опозиційні ЗМІ.

За їхніми даними, місцеві мешканці нарахували щонайменше 11 безпілотників в небі, в той час як влада регіону не коментувала ситуацію до останнього. Що цікаво - така реакція могла бути спровокована тим, куди цілились українські безпілотники.

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Справа в тому, що у місті розташований Алексінський хімічний комбінат, де за відкритими даними виробляють полімери, порох, боєприпаси та композитні матеріали для військово-промислового комплекту РФ. Окрім цього в Алексіні є механічний завод, який теж займається оборонною промисловістю.

Лише під ранок у Міноборони агресора Росії заявили про нібито знищення 50 українських дронів на території семи областей, в тому числі Тульської. А губернатор області Дмитро Міляєв таки підтвердив факт атаки та повідомив про пошкодження. Щоправда, він лише заявив про нібито падіння уламків БПЛА, внаслідок якого був пошкоджений приватний будинок.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Тульську область РФ:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів на РФ - що відомо

Нагадаємо, що дрони над РФ вже стали досить частим явищем. Так Главред писав, що 6 листопада у Каспійську, що в Дегестані РФ, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників.

Згодом з'ясувалося, що це дрони-камікадзе ГУР вперше уразили ворожі кораблі у Каспійському морі. Уражень зазнали щонайменше два об'єкти - ймовірно, ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Раніше повідомлялося, що в Росії вже не розраховують, що Україна обійдеться атаками на прикордонні регіони РФ і ворог готується до дронових ударів навіть по об'єктах на Далекому Сході, Уралі та Сибірі. Росіяни в першу чергу намагаються захистити НПЗ та об'єкти нафтової промисловості.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

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