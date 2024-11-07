Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї.

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Удар по флотилії РФ / колаж: Главред, фото: pexels, flot.com

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Після удару по Каспійській флотилії пошкоджено три кораблі РФ

Це один із найдальших ударів українських безпілотників

Україна може виготовляти далекобійну зброю і без допомоги США

6 листопада, український літак A-22s компанії "Аеропракт", керований українською розвідкою, завдав удару по Каспійській флотилії РФ за 700 миль від лінії фронту. Згідно із заявами українських чиновників, вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" - найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян". Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Зазначається, що пошкоджені кораблі можуть становити майже третину сил Каспійської флотилії.

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"Це один із найдальших ударів українських безпілотників А-22. У травні один із безпілотників завдав удару по нафтопереробному заводу в місті Салаваті в Росії, більш ніж за 800 миль від лінії фронту", - наголосив аналітик.

Він пояснив, що, з огляду на те, що найбільші союзники України - США, Велика Британія і Франція - постійно відмовляють Україні в дозволі використовувати їхні крилаті та балістичні ракети проти цілей на території Росії, українцям довелося імпровізувати - використовувати безпілотники місцевого виробництва і ракети класу "земля-повітря", пристосовані для нанесення наземних ударів.

"Зараз існує велика невизначеність щодо впливу Трампа на війну в Україні. Але якщо Трамп вчинить так, як погрожують республіканці, і відріже Україну від американської допомоги, в України все одно залишаться способи вести свою війну за виживання", - повідомляє Самуель Рамані, професор міжнародних відносин в Оксфордському університеті.

У виданні також підкреслили, що Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї.

"На момент початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року українці не мали жодного виду, але тепер мають їх кілька, зокрема й гібридну крилату ракету "Паляниця" з дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися з нуля в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Удари ЗСУ по флоту РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, під час успішної операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося у Балтійську та готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження.

Відомо, що успішні удари українських військ по залізниці та порту в тимчасово окупованому Бердянську унеможливили їх використання для військової логістики росіян.

Крім того, найскладнішою операцією спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі стало знищення російського судна "Сергій Котов", яке двічі зазнало ураження біля протоки Босфор до остаточного знищення у березні цього року.

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