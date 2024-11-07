Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Марія Николишин
7 листопада 2024, 08:22
4107
Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї.
Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ
Удар по флотилії РФ / колаж: Главред, фото: pexels, flot.com

Головне:

  • Після удару по Каспійській флотилії пошкоджено три кораблі РФ
  • Це один із найдальших ударів українських безпілотників
  • Україна може виготовляти далекобійну зброю і без допомоги США

6 листопада, український літак A-22s компанії "Аеропракт", керований українською розвідкою, завдав удару по Каспійській флотилії РФ за 700 миль від лінії фронту. Згідно із заявами українських чиновників, вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" - найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян". Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Зазначається, що пошкоджені кораблі можуть становити майже третину сил Каспійської флотилії.

відео дня

"Це один із найдальших ударів українських безпілотників А-22. У травні один із безпілотників завдав удару по нафтопереробному заводу в місті Салаваті в Росії, більш ніж за 800 миль від лінії фронту", - наголосив аналітик.

Він пояснив, що, з огляду на те, що найбільші союзники України - США, Велика Британія і Франція - постійно відмовляють Україні в дозволі використовувати їхні крилаті та балістичні ракети проти цілей на території Росії, українцям довелося імпровізувати - використовувати безпілотники місцевого виробництва і ракети класу "земля-повітря", пристосовані для нанесення наземних ударів.

"Зараз існує велика невизначеність щодо впливу Трампа на війну в Україні. Але якщо Трамп вчинить так, як погрожують республіканці, і відріже Україну від американської допомоги, в України все одно залишаться способи вести свою війну за виживання", - повідомляє Самуель Рамані, професор міжнародних відносин в Оксфордському університеті.

У виданні також підкреслили, що Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї.

"На момент початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року українці не мали жодного виду, але тепер мають їх кілька, зокрема й гібридну крилату ракету "Паляниця" з дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися з нуля в Україні", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Удари ЗСУ по флоту РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, під час успішної операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося у Балтійську та готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження.

Відомо, що успішні удари українських військ по залізниці та порту в тимчасово окупованому Бердянську унеможливили їх використання для військової логістики росіян.

Крім того, найскладнішою операцією спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі стало знищення російського судна "Сергій Котов", яке двічі зазнало ураження біля протоки Босфор до остаточного знищення у березні цього року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії військові кораблі війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Збито понад 30 БПЛА: Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ

Збито понад 30 БПЛА: Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ

09:24Україна
Відмова від НАТО і заморожений фронт: Трамп готує "мирний план" для України - WSJ

Відмова від НАТО і заморожений фронт: Трамп готує "мирний план" для України - WSJ

08:46Світ
Що не так зі скандальним законопроєктом про дрова

Що не так зі скандальним законопроєктом про дрова

08:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причина

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причина

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікою

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікою

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

Останні новини

09:28

Іванка Трамп уперше за довгий час з'явилася на публіці та приголомшила своїм виглядом

09:24

Збито понад 30 БПЛА: Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ

09:11

Ховають серед своїх: РФ хоче сформувати 5 полків із солдатів КНДР - деталі

08:52

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:46

Відмова від НАТО і заморожений фронт: Трамп готує "мирний план" для України - WSJ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:22

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

08:20

"Не потрібно проходити через вагітність і пологи": Наталю Могилевську довели до сліз

08:00

Що не так зі скандальним законопроєктом про дроваПогляд

07:49

"Продовжить боротьбу": Байден уперше прокоментував поразку Гарріс

Реклама
07:10

Не кожен знайде загублене слово за 6 секунд: загадка на уважність

06:37

Київ - під атакою дронів: чути вибухи, горить багатоповерхівка та бізнес-центрФото

06:10

Похабич переміг: що принесе нам 2025 рікПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти птаха

05:00

Яке сьогодні свято 7 листопада 2024: що не можна робити, щоб не накликати велику біду

04:32

Може стати проблемою: Криволап про наслідки збільшення виробництва "Шахедів" в РФ

04:00

Більшість не знає: що означає логотип Ferrari і чому на ньому є кінь

03:34

ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення

03:05

Порада на мільйон: як швидко вивести цвіль з герметика у ванній

02:30

Бійців КНДР можуть перекинути на Донбас: у РНБО розкрили сценарій

01:56

РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

Реклама
01:30

Коли Донні зустрів Мел: історія кохання Дональда і Меланії Трамп

01:09

"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

00:48

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

06 листопада, середа
23:54

Зірка Жіночого кварталу розповіла про свої перші серйозні стосунки

23:33

У Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера

23:14

До інавгурації Трампа: Білий дім планує терміново надати Україні допомогу

23:02

Популярний вислів "присісти на доріжку": як він виник і що означає

22:57

Тіна Кароль уперше відкрито прокоментувала свої політичні амбіції

22:42

"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

22:35

"Чекає важка зима": до чого готуватися Україні після виборів в США – Жорін

22:20

Як королева Єлизавета відгукувалася про Дональда Трампа - деталі

22:16

Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США: посол розкрив деталі

21:31

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

21:26

Садівникам важливо знати: як обрізати гортензію восени, щоб вона гарно цвіла

21:16

Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

21:00

Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови

20:54

Обмежено придатні мають пройти ВЛК: в ТЦК назвали крайній термін

20:43

Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи - деталі

20:41

Позитив зібрався на партнерські пологи і прокоментував стать первістка

20:36

Росіяни взимку готують прорив на 2 напрямках: Світан дав важливий прогноз

Реклама
20:30

"Захоплення Херсону та Запоріжжя": якими будуть вимоги РФ на переговорах з Трампом

20:21

Чому у церкві не можна казати скільки годин: 7 заборон, які вбережуть від порчі

20:11

У Києві на станції метро пасажирка потрапила під потяг: що відомо

20:01

Складає "чорний список": Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його

19:57

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

19:14

Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

19:05

Чому Путіну не сподобається перемога ТрампаПогляд

19:04

"У 10 разів більші, ніж в ЗСУ": командир озвучив втрати ворога в Курській області

19:03

Українці отримають нову грошову допомогу напередодні зими: кому і скільки нададуть

18:59

США скорочуватимуть обсяги допомоги для України: аналітик дав невтішний прогноз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти