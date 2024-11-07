Одразу три НПЗ в Росії частково зупинили роботу: в чому причина

Росії не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями.

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Зупинка НПЗ в Росії / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Три російські НПЗ частково зупинили роботу

Це негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки РФ

Причина простою НПЗ пов’язана із санкціями

Три нафтопереробні заводи РФ – "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні. Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки у Facebook.

Зазначається, що зупинка НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов’язань, погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок РФ.

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"Обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць", - йдеться в повідомленні.

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що причина простою НПЗ - це обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації.

"Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)", - додали у відомстві.

За даними розвідки, Росії також не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Удари по НПЗ Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ввечері 26 жовтня, у російській Рязані годину лунала повітряна тривога. На тлі тривоги в районі Рязанського нафтопереробного заводу помітили заграву.

У ніч на 4 жовтня в Росії на двох нафтобазах спалахнули пожежі - у Воронезькій та Пермській областях. Повідомлялось, що безпілотники атакували нафтобазу в селищі міського типу Анна.

Крім того, Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня.

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