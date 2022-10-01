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Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – Данілов

1 жовтня 2022, 15:09

Києву поставив крапку в питанні політичного діалогу з главою Кремля, сказав Олексій Данилов.

Данилов, Путін
Ми вестимемо перемовини тільки з іншим президентом Росії - Данілов / Колаж УНІАН

Україна не буде вести жодних перемовин з Володимиром Путіним і готова до діалогу тільки з іншим російським президентом. З нинішнім главою Росії "нелюдом" говорити нема про що після того, як Москва оголосила анексію українських територій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він розповів про те, що на РНБО ухвалили одноголосне рішення, згідно з яким Україна не збирається вести перемовини з Путіним.

За словами Данілова, діалог буде тільки з іншим главою РФ, а з "нелюдом" говорити нема про що.

"Жодних перемовин з Путіним після того, що сталося 30 вересня, Україна не вестиме. Точка. Ми будемо вести перемовини тільки з іншим президентом Російської Федерації. З цим нелюдом нема про що взагалі розмовляти", - підкреслив Олексій Данілов.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава країни-агресорки Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях до євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео ТСН - як світ відреагував на заяву Путіна 30 вересня

Інші новини:

РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
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