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"Ми й не були проти переговорів": Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пункти

27 вересня 2022, 17:52

Чим довше Кремль тягнутиме з проведенням цих переговорів, тим дорожче це потім обійдеться РФ, наголосив секретар РНБО.

'Ми й не були проти переговорів': Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пункти
Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пункти/ УНІАН

Україна не проти провести переговори з країною-агресоркою РФ. Але предметом цих розмов можуть стати лише два пункти – контрибуції та репарації, які Росія повинна буде виплатити нашій державі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter. При цьому він попередив, що чим довше РФ відтягує цей момент, тим більше їм потім доведеться платити.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми", – наголосив він.

Також секретар РНБО зазначив, що "завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків".

Довідково. Контрибуція – це примусові платежі, які після завершення війни сплачує державам-переможницям країна, яка зазнала поразки. Репарація – це повне або часткове відшкодування державою, яка розпочала агресивну війну, збитків, які вона заподіяла іншій державі.

Переговори України і Росії

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова повернутися до дипломатичного завершення війни в Україні, однак на нових умовах. Про які ультиматуми йдеться цього разу, не уточнюється. Але імовірно речник Кремля мав на увазі псевдореферендуми, які країна-окупант проводить на захоплених територіях України.

У розвідці Великої Британії раніше заявили, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 30 вересня може оголосити про нібито приєднання окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до РФ. Окупанти планують завершити свої фейкові "референдуми" 27 вересня.

Пізніше стало відомо, що Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтня. У Раді Федерації країни-агресорки нібито не проводитимуть позачергових засідань парламенту.

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