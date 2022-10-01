"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

Росія може посилити ракетні обстріли по інфраструктурі України - Андрій Золотарьов / Колаж УНІАН

Після оголошення про анексію окупованих територій України, Росія може спробувати тиснути на політичне керівництво України з метою переговорів на російських умовах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Досить імовірно, що посилиться ракетний терор, в тому числі спрямований і на об'єкти критичної інфраструктури. Перш за все - енергетичної. Ми це вже бачили, тільки тепер це може набути більш масового характеру. Будуть спроби розширення Запорізької області, будуть і далі штурмувати Бахмут", - зазначив Золотарьов, коментуючи можливі кроки Путіна.

За словами експерта, Путін зараз прагне максимально вкластися у війну і по максимуму посилити те угруповання сил, яке знаходиться на українській території.

"Швидше за все, Білорусь - лише один з елементів цього сценарію. Та й сама постановка питання Путіним "що наше, те наше, а про решту поговоримо" - це аж ніяк не прагнення до мирного врегулювання. Це - спроба диктувати умови", - сказав Золотарьов.

Як повідомляв Главред, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, окупанти готові будуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі, а також можуть спробувати активізувати бойові дії на сході і півдні.

Водночас, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя.

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