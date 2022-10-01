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"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

1 жовтня 2022, 14:06

Путін зараз прагне максимально вкластися у війну і намагається диктувати Україні умови.

Андрій Золотарьов, ракетний обстріл
Росія може посилити ракетні обстріли по інфраструктурі України - Андрій Золотарьов / Колаж УНІАН

Після оголошення про анексію окупованих територій України, Росія може спробувати тиснути на політичне керівництво України з метою переговорів на російських умовах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Досить імовірно, що посилиться ракетний терор, в тому числі спрямований і на об'єкти критичної інфраструктури. Перш за все - енергетичної. Ми це вже бачили, тільки тепер це може набути більш масового характеру. Будуть спроби розширення Запорізької області, будуть і далі штурмувати Бахмут", - зазначив Золотарьов, коментуючи можливі кроки Путіна.

За словами експерта, Путін зараз прагне максимально вкластися у війну і по максимуму посилити те угруповання сил, яке знаходиться на українській території.

"Швидше за все, Білорусь - лише один з елементів цього сценарію. Та й сама постановка питання Путіним "що наше, те наше, а про решту поговоримо" - це аж ніяк не прагнення до мирного врегулювання. Це - спроба диктувати умови", - сказав Золотарьов.

Як повідомляв Главред, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, окупанти готові будуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі, а також можуть спробувати активізувати бойові дії на сході і півдні.

Водночас, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя.

Переговори України і Росії - Новини:

війна в Україні Андрій Золотарьов ракетний удар мирні переговори з Росією
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