Українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії: за яких умов та коли

У разі завершення бойових дій тимчасовий захист для українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня.

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У МЗС Чехії назвали умови, за яких країнці втратять статус тимчасового захисту в країні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За яких умов українці не зможуть подавати заявки на тимчасове проживання чи політичний притулок

Чому Чехія хоче скасувати статус тимчасового захисту

Українці, які перебувають у Чехії та отримали тимчасовий захист, можуть його втратити. Статус неможливо буде отримати у тому випадку, якщо в Україні оголосять припинення вогню або завершення війни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у коментарі Novinky.cz.

За його словами, країні необхідно запобігти можливій другій хвилі біженців, щоб після завершення війни в Чехію не прибула велика кількість осіб, зокрема чоловіків, які прагнуть приєднатися до своїх родин, що вже перебувають у країні. У разі закінчення війни в Україні, вони повинні будуть подавати заяви на отримання дозволу на проживання, як і інші іноземці.

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"Як би не закінчилася війна, ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту", — зазначив міністр.

У разі завершення бойових дій тимчасовий захист для українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня, але вони все одно зможуть залишатися в країні певний період, наприклад рік або півтора.

Протягом цього часу українці будуть змушені адаптуватися до стандартних умов проживання, які діють для інших іноземців. Вони не зможуть подавати заявки на тимчасове проживання чи політичний притулок.

За даними опитувань, близько 50% біженців кажуть, що хотіли б залишитись у Чехії, зазначив Ракушан. Тобто це десь приблизно двісті тисяч людей.

"Ця ситуація, з якою ми б точно впоралися", — сказав міністр.

Загалом Чехія готує різні сценарії у разі припинення вогню в Україні.

"Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено найближчими місяцями", — наголосив Ракушан.

Міністр вважає, що відповідні рішення мають ухвалюватися на рівні всього Євросоюзу.

Ситуація з українськими біженцями в Європі / Інфографіка: Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у Трампа призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Уточнюється, що такий крок адміністрацій Трампа вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території Штатів. Припинення прийому заявок діятиме невизначений період.

Нагаждаємо, українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, у 2025 році можуть змінити свій офіційний статус із тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Однак, схоже, що скористатися такою можливістю зможуть лише достатньо забезпечені біженці. Адже для отримання дозволу на постійне проживання в Чехії іноземець повинен мати річний дохід 440 000 крон брутто (18 480 євро) або більше. Тобто мінімум 1,5 тисячі євро на місяць.

Також у Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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