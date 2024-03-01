"Українці хороші люди": тисячі росіян влаштували мітинг на могилі Навального

Росіяни просто на кладовищі почали вимагати, щоб російських окупантів вивели з України.

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Росіяни влаштували мітинг на могилі Навального / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

У Росії поховали опозиціонера Олексія Навального, який за дивних обставин помер у в'язниці. Просто біля його могили тисячі росіян влаштували мітинг. Відео вже розлетілися в Мережі.

Росіяни, стоячи на кладовищі, скандували фрази: "українці хороші люди" і "повернути солдатів додому".

Дивіться відео з мітингу біля могили Навального:

Росіяни влаштували мітинг біля могили Навального / фото: скріншот

Смерть Навального

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

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Стало відомо останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Російський опозиціонер опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, як він стверджував, належить російському диктатору Володимиру Путіну та фінансується людьми з його оточення.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Олексія Навального його матері. Про передачу тіла рідним повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш та наголосила, що влада може заважати провести його так, як цього хоче сім'я.

У Росії ритуальні агентства відмовляються проводити похорон Навального. Речниця Навального пояснила, що агентства відмовлялись, аргументуючи це відсутністю вільного приміщення, інші ж прямо заявляли, що їм заборонили працювати з командою покійного Навального.

Хто такий Олексій Навальний Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія. 20 серпня 2020 року був отруєний у літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений у берлінську клініку. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду. 4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями у створенні екстремістської спільноти. Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії № 3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

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