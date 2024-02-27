У Росії ритуальні агентства відмовляються проводити похорон Навального

В одному місці прямо сказали, що ритуальним агентствам заборонили працювати із похороном Навального Олексія.

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Навального відмовляються ховати ритуальні агентства / колаж: Главред, фото: пресслужба Мосміськсуду, РосЗМІ

У вівторок, 27 лютого, речниця покійного Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що російські ритуальні агентства відмовляються проводити церемонію поховання опозиціонера.

"Відучора ми шукаємо приміщення, де можна провести прощання з Олексієм. Ми обдзвонили більшість приватних і державних ритуальних агентств, комерційних майданчиків і похоронних залів", - зазначила вона у соцмережі Х.

Ярмиш пояснила, що деякі агентства відмовлялись, аргументуючи це відсутністю вільного приміщення, інші ж прямо заявляли, що їм заборонили працювати з командою покійного Навального.

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"Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадці прізвища "Навальний". В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агентствам заборонили з нами працювати. Через добу пошуків приміщення для прощання немає", - наголосила речниця Навального.

Смерть Олексія Навального: що відомо

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивці. Президент зазначив, що російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці вбив російський диктатор Володимир Путін і він має понести відповідальність за свої жахливі дії.

Стало відомо останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Російський опозиціонер опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, як він стверджував, належить російському диктатору Володимиру Путіну та фінансується людьми з його оточення.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Олексія Навального його матері. Про передачу тіла рідним повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш та наголосила, що влада може заважати провести його так, як цього хоче сім'я.

Кирило Буданов розповів, від чого помер Навальний. Начальник Головного управління розвідки заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. Разом з тим він не уточнив, чи могло що-небудь спровокувати смерть.

Хто такий Олексій Навальний Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія. 20 серпня 2020 року був отруєний у літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений у берлінську клініку. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду. 4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями у створенні екстремістської спільноти. Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії № 3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

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