Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил роботи з брухтом.

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році

Який штраф можна отримати через брухт

Практично в кожному будинку можуть знайтися старі вироби з металу, якими ніхто не користується. Їх можна викинути або трохи на них заробити, здавши на брухт. Однак продати можна далеко не все, а іноді "любителів легких грошей" взагалі можуть притягнути до відповідальності.

Про те, що в Україні заборонено здавати на металобрухт і який штраф можуть отримати порушники, розповіли на сайті Великосеверинівської сільської ради.

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році

Закон України "Про металобрухт" визначає, що брухт - це вироби або їхні частини, що втратили своє призначення і не можуть бути використані за прямим функціоналом, але містять чорні або кольорові метали.

Щоб займатися заготівлею, обробкою або переробкою брухту, підприємство має отримати ліцензію. Приймати побутовий брухт у громадян можна тільки після пред'явлення ними документа, що засвідчує особу, та оформлення акта приймання із зазначенням особистих даних і опису металу.

Однак на практиці правила часто порушуються. У багатьох населених пунктах працюють нелегальні пункти прийому, а також "скупники" на власних авто. Це призводить до обважування клієнтів, шахрайства і навіть крадіжок.

Іноді на прийом здають кришки каналізаційних люків, огорожі, кабелі, елементи ЛЕП, а іноді навіть хрести з кладовищ, що завдає значної шкоди громадам і комунальним службам.

Який штраф можна отримати через брухт

Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил роботи з брухтом:

Діяльність без ліцензії або реєстрації - кримінальна відповідальність (ст. 213 ККУ).

Приймання промислового брухту у фізосіб - штраф 8 500-17 000 грн, повторне порушення - до 51 000 грн із конфіскацією.

Незаконні операції або надання приміщень для нелегальних пунктів - штраф 25 500-34 000 грн, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 1 року. Повторне порушення - штраф до 68 000 грн або в'язниця до 3 років.

Крім цього, якщо метал видобуто злочинним шляхом (крадіжки, пошкодження майна, комунікацій, трубопроводів тощо), винні нестимуть відповідальність за статтями Кримінального кодексу. Приймальники, які беруть очевидно крадені речі, можуть стати співучасниками злочину.

Українців попереджають, що розкрадання і псування майна енергетичних, комунальних і транспортних об'єктів - це серйозний злочин із реальними термінами покарання.

