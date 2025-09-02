Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

Експерти наголошують на небезпеці фар не передбачених виробником що провокують аварійні ситуації та створюють ризики для руху

Незаконне освітлення на дорогах підвищує ризик аварій через засліплення зустрічних водіїв у темний час доби / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні фіксують все більше випадків, коли водіїв притягують до відповідальності не лише штрафами, а й тимчасовим позбавленням права керування авто через незаконну зміну фар. Йдеться про заміну штатних ламп на ксенонові, галогенні чи LED-елементи в оптичних блоках, які не призначені для таких змін, інформує mAuto.

Подібні дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чому це небезпечно

Правоохоронці зазначають: "встановлення невідповідного освітлення значно підвищує ризик засліплення зустрічних автомобілістів, особливо у темний час доби". Це може призвести до небезпечних аварійних ситуацій.

Що радять експерти

Фахівці наголошують: аби уникнути штрафів та судових розглядів, водіям потрібно уважно стежити за технічним станом авто і використовувати лише ті фари, які передбачені виробником та відповідають законодавству.

Сертифікація та безпека на дорогах

"Внесення змін без проходження офіційної сертифікації та отримання дозволів не лише підвищує ризики штрафів та судових розглядів, а й ставить під загрозу безпеку всіх учасників руху", – йдеться у матеріалі.

