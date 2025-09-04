"Світить" штраф до 5 100 грн: за що в Україні каратимуть водіїв таксі

Уповноважена із захисту державної мови ухвалила рішення про початок контролю після інциденту з водієм таксі в Харкові.

https://glavred.net/auto/svetit-shtraf-do-5-100-grn-za-chto-v-ukraine-budut-nakazyvat-voditeley-taksi-10695395.html Посилання скопійоване

Служби таксі мають перевіряти знання української у водіїв і реагувати на скарги пасажирів, щоб уникати подібних конфліктів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Який штраф загрожує водіям за порушення мовного закону

Чому скандал у харківському таксі набув резонансу

Як пасажири можуть поскаржитися на порушення їхніх прав

Водії таксі в Україні, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, можуть отримати адміністративне покарання у вигляді штрафу. Про це повідомила пресслужба Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Скандал у Харкові

За словами Івановської, нещодавно у Харкові стався конфлікт між пасажиркою та таксистом, який "у грубій зневажливій формі" відмовився обслуговувати її українською мовою.

відео дня

"У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки – цілий "букет"", – зазначила Уповноважена.

Вона пояснила, що водій:

відмовився говорити українською;

не захотів вимкнути російську музику в салоні;

повторював тези з кремлівських методичок щодо "утисків прав російськомовних".

"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку", – повідомила Івановська. Вона наголосила, що таксистові "не вдасться уникнути покарання".

Яке покарання передбачене

Івановська підкреслила, що водій порушив статтю 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов’язує надавати послуги у транспорті державною мовою.

"Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова", – заявила посадовиця.

За її словами, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за такі дії – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"На сьогодні ця сума становить 3 400 – 5 100 гривень", – додала Івановська.

Звернення до служб таксі

Вона закликала компанії уважніше перевіряти знання державної мови у водіїв, швидко реагувати на скарги пасажирів та оперативно вживати заходів.

Також громадянам нагадали, що про подібні випадки можна повідомити через електронну форму на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Штрафи для водіїв - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні фіксують все більше випадків, коли водіїв притягують до відповідальності не лише штрафами, а й тимчасовим позбавленням права керування авто через незаконну зміну фар. Йдеться про заміну штатних ламп на ксенонові, галогенні чи LED-елементи в оптичних блоках, які не призначені для таких змін.

Крім того, не всі напої, які вважаються безпечними для вживання перед поїздкою, насправді є такими. Деякі з них можуть вплинути на показники алкотестера або навіть погіршити реакцію водія, що в підсумку загрожує штрафами та позбавленням прав.

Нагадаємо, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 8369, який зобов’язує встановлювати зимові шини на автомобілі з 1 листопада по 31 березня незалежно від погодних умов. За порушення передбачено штрафи від 340 до 8 500 грн, причому для водіїв вантажівок застосовуватимуть найсуворіші санкції.

Читайте також:

Про персону: Олена Івановська Олена Івановська - доктор філологічних наук, професор КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.

Івановська захистила кандидатську дисертацію на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок". Її докторська називалася "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".

Кандидатура Івановської була висунута на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміня. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред