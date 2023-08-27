Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експерт

Інші держави бояться пришвидшувати розпад Росії, бо не хочуть брати на себе відповідальність за ризики і наслідки.

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Коли економіка РФ дійде до дна, Росія може розвалитися, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Ніхто у світі станом на цей час не підштовхує країну-агресорку Росію до розпаду, тому що інші держави бояться ризиків, які цей процес може за собою потягнути, й не хочуть брати на себе таку відповідальність.

Але того, що РФ може розпастися сама собою без їхнього втручання, жодна держава уже не боїться. Таку думку висловив експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, жодна політична сила у світі зараз не підштовхує Росію до розпаду, тому що це занадто велика відповідальність і занадто багато ризиків. Якщо підштовхувати РФ до розпаду, це означає взяти на себе ризики того, що буде після цього відбуватись. А будуть, напевно, негативні наслідки і для економіки, і з точки зору біженців, і проблем з постачанням російських товарів", – зазначив Олексій Їжак.

У той же час, за словами експерта, є одна причина, яка найімовірніше може підштовхнути РФ до розпаду – суттєві проблеми в економіці, які вплинуть на усі її території.

"Якщо економічна ситуація в Росії дійде до такого дна, що окремі території намагатимуться виживати окремо, таке може статись", – наголосив Їжак.

Він додав, що такого розпаду ніхто у світі уже особливо не боїться.

Дивіться інтервʼю Олексія Їжака Главреду про підсумки саміту БРІКС:

Хто такий Олексій Їжак Олексій Їжак - завідувач відділу досліджень регіонів і громад у Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД). У 2014-2018 роках - заступник директора, директор філіалу НІСД в місті Дніпро.

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