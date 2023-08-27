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Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експерт

Альона Вороніна
27 серпня 2023, 17:01 оновлено 27 серпня, 17:01
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Інші держави бояться пришвидшувати розпад Росії, бо не хочуть брати на себе відповідальність за ризики і наслідки.
Разпад России, Алексей Ижак
Коли економіка РФ дійде до дна, Росія може розвалитися, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Ніхто у світі станом на цей час не підштовхує країну-агресорку Росію до розпаду, тому що інші держави бояться ризиків, які цей процес може за собою потягнути, й не хочуть брати на себе таку відповідальність.

Але того, що РФ може розпастися сама собою без їхнього втручання, жодна держава уже не боїться. Таку думку висловив експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, жодна політична сила у світі зараз не підштовхує Росію до розпаду, тому що це занадто велика відповідальність і занадто багато ризиків. Якщо підштовхувати РФ до розпаду, це означає взяти на себе ризики того, що буде після цього відбуватись. А будуть, напевно, негативні наслідки і для економіки, і з точки зору біженців, і проблем з постачанням російських товарів", – зазначив Олексій Їжак.

У той же час, за словами експерта, є одна причина, яка найімовірніше може підштовхнути РФ до розпаду – суттєві проблеми в економіці, які вплинуть на усі її території.

"Якщо економічна ситуація в Росії дійде до такого дна, що окремі території намагатимуться виживати окремо, таке може статись", – наголосив Їжак.

Він додав, що такого розпаду ніхто у світі уже особливо не боїться.

Дивіться інтервʼю Олексія Їжака Главреду про підсумки саміту БРІКС:

Хто такий Олексій Їжак

Олексій Їжак - завідувач відділу досліджень регіонів і громад у Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД).

У 2014-2018 роках - заступник директора, директор філіалу НІСД в місті Дніпро.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов зазначав, що РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом. РФ "припасла" ще один варіант, як вплинути на Україну, адже на фронті окупантів переслідують невдачі. Тому українцям варто бути обережними, наголосив Данілов.

Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначав, що Путін може готуватися до громадянської війни в РФ. Він пояснив, що вбивство Пригожина – це сигнал Путіна тим, хто проти нього.

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