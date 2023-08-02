Крах режиму Путіна і розпад Росії: експерт оцінив наслідки ударів по Москві

Розпад країни-агресора Росії відбудеться миттєво, все залежатиме від дій всередині кремлівського режиму, вважає військовий експерт Микола Сунгуровський.

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Режим Путіна починає розсипатися - Сунгуровський / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Удари по Москві демонструють слабкі сторони столиці держави-окупанта Росії і прорахунки Кремля. Вертикаль влади Путіна починає розсипатися, проте очікування розпаду держави наразі передчасні. Розвал РФ відбудеться миттєво, все залежить від прихованих дій політичних фігур всередині кремлівського режиму. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що удари по Москві невідомими безпілотниками ведуть до ослаблення влади в Росії. Особливо на тлі заколоту Пригожина і виступу генералів.

"Це веде до ослаблення влади, оскільки показує її слабкі сторони і що початкові розрахунки не виправдалися. Тим більше, на тлі цих подій, які там відбувалися і відбуваються, як, наприклад, бунт Пригожина і виступи російських генералів", - зазначив Сунгуровський.

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На думку аналітика, режим Путіна починає розсипатися, проте до падіння державності Росії поки що далеко. Наразі невідомо, коли буде розпад РФ, однак мова піде про миттєвий процес, який залежить від підкилимних ігор всередині Кремля.

"Вертикаль влади в Росії починає розсипатися, але на швидкий розпад Росії я б не розраховував. Він відбудеться миттєво, але коли цей момент настане - велике питання. Все буде залежати від підкилимних взаємодій російського режиму", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Атака дронів на Москву

Москву атакували дрони вночі 30 липня. У столиці країни-окупанта і Підмосков'ї прогриміли вибухи. Невідомі безпілотники пошкодили фасад будівлі ділового центру Москва-Сіті, де знаходяться офіси трьох російських міністерств. У Міноборони окупантів РФ звинуватили у всьому Україну, проте жодних "обґрунтувань" не надали.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи удари БПЛА по Москві, заявили, що росіянам слід звикати до нової реальності, коли війна переноситься вже на територію РФ. Такы події - результат розв'язаних бойових дій проти України.

Вночі 1 серпня у Москві знову прогриміли вибухи. Невідомий дрон потрапив в бізнес-центр Москва-Сіті. Там знаходиться Міністерство економічного розвитку агресора Росії.

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